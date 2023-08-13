Тайский лодочник потерял сознание в море с туристом на борту

Британский турист по имени Кристофер стал невольным участником спасательной операции на море, когда лодочник, с которым он отравился на морскую прогулку, потерял сознание у руля. Инцидент произошел 11 августа в заливе Пханг-Нга, причем на фото видно, что до берега Кристофер и другие участники событий добрались уже после наступления темноты.

Новости Пхукета

О происшествии в заливе Пханг-Нга сообщила туристическая полиция Пхукета, на горячую линию которой (номер – 1155) и позвонил Кристофер, когда нанятый им лодочник неожиданно потерял сознание в море. Полицейские опубликовали историю в районе 21:00, то есть сразу после ее завершения. Подробностей о том, что случилось со шкипером, не последовало.

Из сообщения турполиции известно, что Кристофер отправился кататься на лонгтейле с пирса Анпао в северной части острова Яо-Ной. Где именно находилась лодка, когда неназванный рулевой потерял сознание, полицейские не уточнили. Впрочем, сотовая связь в этой части залива Пханг-Нга имелась.

Кристофер обратился на горячую линию турполиции 1155. Полицейские затем передали информацию по инстанциям, после чего к дрейфовавшему в море лонгтейлу выслали катер со спасательной командой. Судя по всему, иностранец переслал официальным лицам геолокацию через мессенджер либо приложение Tourist Police i lert u, в котором имеется такая функция. Сама туристическая полиция не уточнила, как именно нашли мужчину и его лодочника.

«Что касается рулевого лодки, то его доставили в больницу Koh Yao Hospital для оказания медицинской помощи. Мы благодарим все стороны, участвовавшие в помощи туристу с безопасным возвращением назад на берег», – говорится в сообщении турполиции.