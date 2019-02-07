Тайский колледж требуют наказать за пиво на встрече выпускников

Встреча выпускников Montfort College в Чианг-Мае обернулась для учебного заведения проблемами из-за того, что на мероприятии подавались алкогольные напитки.

Новости Пхукета

7 Февраля 2019, 10:21 AM

Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Три десятка представителей организаций Thailand Alcohol Watch и Youth Network of New Face Drinker Prevention подали жалобу в Комиссию по частным образовательным учреждениям (Орес) с требованием наказать Montfort College за продажу алкоголя на своей территории, пишет Bangkok Post.

В заявлении активистов указывается, что 2 февраля колледж проводил встречу выпускников, и на мероприятии был организован «пивной сад», где гости могли приобрести алкогольные напитки. При этом торговля спиртным на территории образовательных учреждений прямо запрещена Законом о контроле за оборотом алкогольных напитков.

Как заявил секретарь Thailand Alcohol Watch Ванчай Пунчуй, мероприятие прямо и однозначно нарушало закон. По словам господина Пунчуя, активисты уже передали в Орес фотографии и видео, подтверждающие факт нарушения закона. Привлечь к ответственности они требуют руководство образовательного учреждения.

Также активисты потребовали, чтобы Орес и Министерство образования усилили работу по борьбу с предотвращением организации подобных мероприятий.

«Школа – это место, где мы даем образование детям. Это не место, где люди напиваются. Мы хотим, чтобы этот случай стал примером всем школам», – заявил господин Пунчуй.

Bangkok Post обратилась к директору Montfort College с запросом о комментарии, но тот на него не ответил. При этом генеральный секретарь Орес Чалам Аттхам уже заявил, что Управление образования Чианг-Мая получило распоряжение созвать комиссию для расследования происшествия. Также Орес направила в другие школы страны письма, информирующие о недопустимости проведения мероприятий с продажей или употреблением алкоголя.

«Я видел фото и видео, которые антиалкогольные активисты предоставили нам в качестве доказательств. Должен признать, что мероприятие 2 февраля прямо нарушает закон», – заявил он.

Господин Аттхам добавил, что он уже побеседовал с директором Montfort College и тот заявил, что выпускникам перед мероприятием было сообщено, что на мероприятии не должно быть спиртного, но «они просто не послушали».