Тайский канал снова всплыл на обсуждение

Власти Таиланда в очередной раз вернулись к идее так называемого Тайского канала, который должен напрямую связать Сиамский залив и Андаманское море. Кроме того, проект планируется дополнить двухполосной железной дорогой и шоссе, которые пройдут от Чумпхона до Ранонга.

Новости Пхукета

11 Сентября 2020, 10:59 AM

Канал из Сиамского залива в Андаманское море предлагается проложить по так называемому маршруту 9А протяженностью 135 км. Иллюстрация: Bangkok Post

Канал, о котором идет речь, в русской и английской традиции принято именовать Тайским каналом или каналом Кра (по имени перешейка, где он должен быть расположен). Искусственный водный путь призван соединить Южно-Китайское море с Андаманским морем в обход Сингапура и Малаккского пролива.

Анализом перспектив проекта занимается Национальный совет по экономическому и социальному развитию (NESDB). И как заявил генеральный секретарь ведомства, Тхосапорн Сирисампхад, правительство уже заложило в бюджет на 2021 год сумму в 10 млн бат на проведение общественных слушаний по проекту и оценки его экономической и социальной целесообразности. Аналогичные работы должны быть проведены и по проекту так называемого сухопутного моста из Чумпхона до Ранонга (упомянутые выше шоссе и железная дорога).

Общественные слушания и работы по оценке проекта начнутся сразу же после того, как NESDB получит бюджет на 2021 фискальный год, который стартует 1 октября. В 2018 году премьер-министр Прают Чан-Оча уже отдавал NESDB распоряжение провести оценку проекта (тогда еще без сухопутного моста), но выводы ведомства в прессе опубликованы не были.

Как пишет Bangkok Post, канал предлагается проложить по так называемому маршруту 9А протяженностью 135 км. Согласно этому проекту, водный путь должен пройти через провинции Сонгкхла, Накхон-Сри-Тхаммарат, Транг. Другие маршруты уже не обсуждается.

На побережье Сиамского залива вход в канал должен располагаться в местечке Тха-Бон-Ранот (провинция Сонгкхла), на побережье Андаманского моря – в районе Кхао-Май-Кэу (провинция Транг).

Протяженность сухопутного моста между портами Сиамского залива и Андаманского моря должна составить 100 км. Информация о его маршруте в публикации Bangkok Post отсутствует.

Отметим, что идея связать каналом Андаманское море и Сиамский залив отнюдь не нова. В частности, автор книги «История Пхукета» Колин Маккай предполагает, что около 1100 лет назад аналогичный искусственный маршрут мог даже существовать в реальности, и в качестве доказательства ссылается на данные археологических раскопок.

Также известно, что в XVII веке о строительстве канала размышлял сиамский Король Нанай, который поручил инженерам из Франции изучить возможность прокладки водного пути. Однако тогда реализовать проект не позволил уровень развития техники.

Правительство Таксина Чинаватры также рассматривало идею прокладки канала и даже одобрило создание специальной комиссии по оценке целесообразности проекта, но все работы были прекращены после военного переворота 2006 года. Также при Таксине Чинаватре велось обсуждение и идеи сухопутного моста.

Главным лоббистом Тайского канала является Ассоциация тайского канала (ТСА). Объединение включает видных отставных военных, бывших чиновников и так далее. По старым оценкам ТСА, проложить канал можно за пять-десять лет, включая получение всех необходимых разрешений. Обойдется прокладка в 1-2 трлн бат.