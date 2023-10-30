Тайский гонщик впервые поднялся на подиум Гран-При Таиланда

Тайский гонщик Сомкиет Чантра во второй раз доказал, что способен на вещи, которые до него не удавались никому. Любовь к мотоциклам и агрессивной езде – это одно, но завоевывать награды в MotoGP – совсем другое. И молодой Чантра относится ко второй категории. В прошлом году уроженец Чонбури стал первым в истории спортсменом из Таиланда, выигравшим Гран-При шоссейно-кольцевых гонок MotoGP в классе Moto2. В эти выходные 24-летний пилот добился не менее значимого успеха. В буддистский праздник Ван Ок Пханса он стал первым тайцем, поднявшимся на подиум Гран-При Таиланда.

Новости Пхукета

Многие болельщики надеялись на то, что Чантра поднимет золотой кубок с тайской цифрой один, но у молодого пилота еще будет на это время. Бронза в домашних гонках 29 октября для Таиланда стоит не меньше, чем индонезийское золото год назад.

Паттайский талант

Сомкиет Чантра родился 15 декабря 1998 года в Чонбури. Разумеется, любовью к быстрой езде на двух колесах болеют практически все тайские тинейджеры, но у Сомкиета эта страсть стала профессией. В 16 лет гонщик заявил о себе на Shell Advance Asia Talent Cup 2015, но сам рано выбыл из соревнований из-за травмы. В следующем году он все-таки выиграл тайский турнир для молодых пилотов под эгидой Shell, после чего дебютировал в FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship, то есть уже в соревнованиях MotoGP, хотя и юниорских и в классе Moto3, где гоняются на 250-кубовых байках.

Впрочем, уже в 2018 году Сомкиет дебютировал в 600-кубовом классе Moto2. На первом в истории Гран-При Таиланда молодой пилот получил «дикую карту» и по максимуму использовал уникальный шанс, который ему выпал. Чантра финишировал девятым, попав в очковую зону и забронировав себе место среди регулярных пилотов на следующий год.

Чантру взяла к себе команда Idemitsu Honda Team Asia. В сезоне 2019 года не обошлось без травм, но выступление было достойным. Лучший результат Сомкиет показал на домашнем треке в Бурираме, где снова финишировал на девятом месте. По итогам сезона пилот, выступающий на байке Kalex, занял 21 место.

Компания Kalex в том году выиграла кубок конструкторов с колоссальным отрывом, а Idemitsu Honda Team Asia стала 13 и 18 конюшен, а все очки в ее копилку принес именно Сомкиет Чантра.

Пан или пропал

В сокращенном сезоне 2020 года, когда весь спортивный мир перевернула пандемия, Чантра занял 25 место, а лучший результат показал во Франции, финишировав девятым. В 2021 году гонок было больше, а тайский пилот занял 18 место из более 40 участвовавших спортсменов. Лучшей стала гонка в Австрии, где он показал самое быстрое прохождение круга и занял пятое место по итогу.

Затем был феерический сезон 2022 года, где Чантра пропустил первую гонку в Катаре, а по итогам второй уже стоял на верхней ступеньке пьедестала с заветным кубком и первым титулом чемпиона Moto2. Затем Сомкиет поднимался на подиум еще дважды.

По итогам сезона занял 10 место, проведя чемпионат по принципу пан или пропал. Чантра или вылетал из гонки, или финишировал в очковой зоне – иных исходов для него не было. Idemitsu в итоге уверенно заняла второе место в командном зачете, уступив только Red Bull KTM Ajo. Сокомандник тайца Аи Огура из Японии стал вторым в индивидуальном зачете, выиграв три Гран-При.

Подиум в Бурираме

В этом году Чантра с начала сезона стабильно показывает лучшие результаты в сравнении с Огурой. По количеству подиумов он уступает напарнику, но идет на пятой строчке против 10 места у Японца. Причем домашний для напарника Гран-При Японии выиграл именно тайский спортсмен, сперва взявший поул-позишен, а потом победивший и в гонке.

Если говорить о перспективах всего сезона, то за три оставшиеся гонки Чантра еще может побороться за место в первой тройке, хотя лидеры Педро Акоста и Тони Арболино для него недосягаемы. Впрочем, задачу на Гран-При Таиланда он, можно сказать, выполнил. Чантра стартовал с пятой позиции и улучшил место до третьего.

Пилот признался после соревнований, что волновался перед домашним Гран-При и даже в какой-то момент позволил себе «поорать, чтобы сбросить давление».

«Когда началась гонка, я был полностью сконцентрирован. Я пытался угнаться за Альдегуером и Акостой, но сегодня они были слишком быстрыми. Поняв, что догнать их не получится, я постарался просто держать собственный темп», – рассказал Сомкиет.

«Стоять на подиуме в своей домашней гонке, перед своими фанатами – это невероятно. Этот результат даже снял с меня груз разочарования за прошлый год», – добавил пилот.

На мокром Гран-При 2022 тайский гонщик взял поул-позишен, но в основном заезде не справился с погодой и попал в аварию. Ливень в Бурираме был таким, что организаторы остановили соревнования и вручили «уцелевшим» половину от положенных очков. Лидировавший изначально Чантра до этого часа не дотянул.

Первое место в Moto2 в этом году занял Альдегуер, второе – Акоста. Японец Огура героически поднялся с 19 места на стартовой линии до пятого на финише.

В главном классе MotoGP победу одержал Хорхе Мартин из Prima Prama, сократив отставание в чемпионате от Франческо Баньяйи из Ducati Lenovo, который был в Таиланде вторым.