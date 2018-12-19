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Тайский флот пополнится новым фрегатом в январе

Королевский военно-морской флот Таиланда готовится к приему нового фрегата HTMS Tachin (FFG-471), который был построен на верфях южнокорейской Daewoo и должен прибыть в Королевство 6 января.

Новости Пхукета

19 Декабря 2018, 11:54 AM
Фото: Bangkok Post / Royal Thai Navy

Фото: Bangkok Post / Royal Thai Navy

Как пишет Bangkok Post, официальная церемония передачи фрегата тайскому флоту прошла в Южной Корее в пятницу, 14 декабря. Об этом газете рассказал информированный источник. Участие в церемонии, по информации источника, принял адмирал Пунсак Убонтхепчай.

Газета не указывает, в какую сумму обошелся ВМФ новый боевой корабль, но отмечает, что подобных фрегатов в составе флота будет два. Второй корабль аналогичного класса построят в Таиланде местные специалисты, прошедшие обучение в Южной Корее.

В основе фрегата HTMS Tachin лежит корейский класс эсминцев Gwanggaeto the Great, первый из которых был спущен на воду в 1998 году. Как пишет Bangkok Post, корабль для ВМФ Таиланда, построен с применением стелс-технологий. Фрегат управляется командой из 136 моряков, имеет водоизмещение 3,7 тыс. т, максимальную скорость 30 узлов, дальность хода – до 4 тыс. морских миль.

Информация о вооружении HTMS Tachin отсутствует. Оригинальные Gwanggaeto the Great оснащаются 127-мм артилерийскими орудиями OTO Melara Alleqqerito, противокорабельными крылатыми ракетами Harpoon, торпедами Mark 46, зенитно-артиллерийскими комплексами Goalkeeper и зенитно-ракетными комплексами Sea Sparrow. Авиагруппа эсминца состоит из одного вертолета Super Lynx. Команда оригинального Gwanggaeto the Great 286 человек.

HTMS Tachin назван в честь одноименной реки (Тхачин), впадающей в Сиамский залив несколько западнее Бангкока. В прежние годы в составе ВМФ Таиланда уже было несколько кораблей, носивших имя HTMS Tachin, причем один из них (фрегат типа Tacoma американской постройки) перед продажей Таиланду некоторое время охранял дальневосточное побережье СССР в составе Тихоокеанского флота. На заключительном этапе Второй мировой войны он был передан СССР по ленд-лизу и в течение четырех лет нес службу под именем ЭК-6.

 

 

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