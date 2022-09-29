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Тайский этап MotoGP пройдет в Бурираме в эти выходные

Северо-восток Таиланда продолжает бороться с тайфуном Нору, обрушившимся на страну ночью 29 сентября. И параллельно, несмотря на погоду, в Бурираме продолжается подготовка к Гран-При Таиланда в рамках Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (Moto GP).

Новости Пхукета

29 Сентября 2022, 11:47 AM
Тайфун Нору пришел в Таиланд как раз перед запланированными на эти выходные гонками MotoGP в Бурираме. Фото: TAT Newsroom

Тайфун Нору пришел в Таиланд как раз перед запланированными на эти выходные гонками MotoGP в Бурираме. Фото: TAT Newsroom

Тайфун Нору пришел в Таиланд как раз перед запланированными на эти выходные гонками MotoGP в Бурираме. Фото: TAT Newsroom

Тайфун Нору пришел в Таиланд как раз перед запланированными на эти выходные гонками MotoGP в Бурираме. Фото: TAT Newsroom

Тайфун Нору пришел в Таиланд как раз перед запланированными на эти выходные гонками MotoGP в Бурираме. Фото: TAT Newsroom

Тайфун Нору пришел в Таиланд как раз перед запланированными на эти выходные гонками MotoGP в Бурираме. Фото: TAT Newsroom

Тайский этап MotoGP, официально носящий название OR Thailand Grand Prix 2022, пройдет на треке Chang International Circuit в Бурираме с 30 сентября по 2 октября, так что гонщикам придется испытать на себе особенности погоды в низкий сезон как минимум в ходе практик и квалификации.

Сами гонки MotoGP, Moto2 и Moto3 должны состояться 2 октября, когда погода, как ожидается, уже может улучшиться. Также 1 и 2 октября должны пройти соревнования Idemitsu Asia Talent Cup.

В преддверии Гран-При в Бангкоке была организована фотосессия с участием мотогонщиков и бойцов муай тай MotoGP vs Muay Thai. Участие в ней приняли гонщики MotoGP Алекс Маркес из Honda LCR, Фабио Ди Джианнантонио из Gresini Racing и Альберт Аренас из Gasgas Aspar. К ним присоединились представители Moto3 и Moto2 Изан Гуэвара из Valresa GasGas Аспар, Сомкиат Чанра из Idemitsu Honda Asia и Кеминт Кубо из Yamaha VR46 Master Camp, сообщает пресс-служба Туристического управления Таиланда (ТАТ).

На официальной церемонии открытия Гран-При Таиланда должен присутствовать вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун. Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, как ожидается, посетит несколько мероприятий 30 сентября. В рамках OR Thailand Grand Prix 2022 планируется серия дополнительных событий, таких как концерты и турнир по тайскому боксу.

Гран-При Таиланда – 17-й по счету этап Чемпионата мира 2022 года, состоящего из 20 гонок. В индвидуальном зачете в классе MotoGP сейчас лидирует француз Фабио Куартараро из Monster Energy Yamaha MotoGP. Следом идут итальянец Франческо Баньяна из Ducati Lenovo и испанец Алейкс Эспаргаро из Aprilia Racing. В кубке конструкторов с большим отрывом всех опережает Ducati, среди команд – Ducati Lenovo.

В классе MotoGP за первое место борются испанец Аугусто Фернандес из Red Bull KTM Ajo и японец Яй Огура из Idemitsu Honda Asia (первый лидирует с преимуществом всего в два очка). Безоговорочный лидер среди конструкторов – Kalex.

В классе Moto3 доминирует команда GasGas Aspar в составе испанцев Изана Гуэвары и Серхио Гарсии (первый опережает второго на 45 очков). Безоговорочный фаворит среди конструкторов – Gas Gas.

 

 

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