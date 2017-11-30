Тайский экспорт в 2017 году может побить рекорд 2012 года

По оценкам Минторговли, темпы роста экспорта за 12 месяцев превысят прогноз в 8%.

10 Декабря 2017 14:00:00

Объемы тайского экспорта демонстрируют рост в течение уже восьми месяцев подряд, благодаря чему показатель по итогам 2017 года может показать прирост на 10% по сравнению с 2016 год, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление Министерства торговли Таиланда. Эксперты не исключают, что показатель за 12 месяцев достигнет рекордных 232,6 млрд долл. Предыдущий рекорд – 229,1 млрд долл. – датируется 2012 годом.

В октябре этого года объемы тайского экспорта составили 20,1 млн долл. (около 658 млрд бат), что на 13,1% выше показателя за аналогичный период 2016 года. Профицит торгового баланса в октябре составил 214 млн долл. Всего за период с января по октябрь 2017 года страна экспортировала продукции на 195,5 млрд долл., что на 9,7% выше прошлогоднего показателя.

«Объемы экспорта выше прошлогодних в каждом из секторов на фоне высокого спроса, обусловленного восстановлением экономик главных внешнеторговых партнеров Таиланда», – заявил госпожа Пичанок Вонкорпон, возглавляющая Управление торговой политики и стратегии в Министерстве торговли Таиланда.

По словам госпожи Вонкорпон, результаты за 10 месяцев этого года позволяют предположить, что годовой объем экспорта будет выше прогнозировавшихся ранее 8% и может приблизиться к отметке в 10%.

Как отметила Пичанок Вонкорпон, в октябре позитивную динамику демонстрировал экспорт на все рынки, в частности, в страны Южной Азии, в Европу и в Китай. Экспорт в Евросоюз вырос на 28%, в США – на 11%, в Японию – на 6%. Наиболее активно росли поставки каучуковых изделий, продукции из тапиоки, замороженных и прошедших техническую обработку продуктов питания, фруктов, химии, автомобилей и запасных частей, компьютеров и компьютерных комплектующих.

Госпожа Вонкорпон полагает, что укрепление курса бата по отношению к доллару в краткосрочной перспективе не окажет негативного влияния на тайский экспорт. Кроме того, к концу года ожидается повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, которое замедлит укрепление курса бата по отношению к американскому доллару. В Министерстве торговли ожидают, что в конце года пара доллар-бат будет торговаться на уровне 33-34 бата за доллар.

Министерство торговли также намерено пересмотреть прогноз по темпам роста экспорта в 2018 году. Текущая оценка специалистов ведомства – 6% год к году.

«Рост экспорта на 9-10% в этом году не стал для нас сюрпризом, поскольку это соответствует тренду во многих других странах Азии», – отметил президент Института менеджмента Паньяпиват (PIM) Сомпоп Манарунгсан.

Увеличение объемов экспорта господин Манарунгсан связал с действиями властей Китая, стимулирующих потребительскую активность граждан страны. На этом фоне в ноябре и декабре он ожидает увидеть двузначные цифры роста экспорта. Действительно, по статистике Министерства торговли, экспорт в Китай растет уже 12 месяцев, и в октябре показатель увеличился на 17% год к году.

При этом стоит отметить, что в плане темпов роста лидером Китай не является. К примеру, закупки тайской продукции Индией в октябре выросли на 39%. Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам совокупно показали рост потребления тайских товаров на 11%.

Отметим, что лучшим месяцем для тайских экспортеров стал нынешний сентябрь, когда объемы поставок продукции за границу достигли отметки в 21,8 млрд бат (рост год к году – 12,2%).