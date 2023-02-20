Тайский диджей впервые выступит на World Pride

Диджей из Таиланда впервые выступит на главной сцене фестиваля World Pride, который начался 19 февраля в австралийском Сиднее. Традиционно на мероприятии собираются представители LGBTQ+ с пяти континентов, и лицом Азии среди диджеев в этом году будет Киттипхоп Хонгсала, более известный как DJ Tackthai.

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Перед поездкой в Австралию диджей Киттипхоп дал интервью Bangkok Post, в котором отметил, что никогда не мог подумать, что ему выпадет честь представлять на международном фестивале LGBTQ+ не только свою страну, но и Азию в принципе.

«Я никогда не думал, что получу подобное приглашение и шанс выступить перед аудиторией в 15-20 тыс. человек на главном событии World Pride», – сказал диджей.

Упомянутое главное событие пройдет 26 февраля в Domain Park в Сиднее. Сам фестиваль в Австралии, проходящий под девизом «Собирайтесь, продлится до 5 марта.

«Я буду первым тайским диджеем геем и первым азиатским диджеем геем, который выступит на World Pride во всей истории этого фестиваля», – отметил Киттипхоп.

Будущий диджей родился в семье фермера из Сакон-Накхона. Известность к нему пришла в 2018 году после выступления на международном фестивале Circuit Asia и ежегодной White Party в Таиланде, также имеющей статус международного события. За свою карьеру Киттипхоп успел поиграть в разных странах, причем включая не только Сингапур, Филиппины, Вьетнам и Малайзию, но и Дубай.

В рамках события 26 февраля на главной сцене в Сиднее выступят пять диджеев, которые будут представлять Европу, Северную Америку, Южную Америку и Азию. Каждый готовит к мероприятию сет продолжительностью в 75 минут. В перерывах будет выступать американская певица Келли Роуланд, которая на начальном этапе своей карьеры пела в одной группе с Бейонсе, но большего успеха добилась как сольная исполнительница.

«Мероприятия расскажет миру, что мы – тайские и азиатские геи – тоже обладает силой и потенциалом, чтобы подняться на глобальный уровень», – делится ожиданиями Киттипхоп.

Фестиваль World Pride проводится с 2000 года. Дебютное событие прошло в Риме и стало первым большим международным мероприятием, призванным продвигать повестку LGBTQ+ через искусство и культуру. Сейчас оно является крупнейшим из подобных.