Тайский чиновник арестован при получении конверта с 3,2 млн бат наличными

Чиновник районного уровня из Бангкока был арестован с поличным при получении взятки в размере 3,2 млн бат. Сотрудники отдела полиции по борьбе с коррупцией (ACD) арестовали 57-летнего Прамуана Сэнгкэусри по жалобе девелоперской компании, от которой тот намеревался получить деньги за помощь в уклонении от налогов. Дело возбуждено по статье 157 УК Таиланда, которая включает и получение взятки, и вымогательство взятки.

Новости Пхукета

5 Апреля 2023, 03:23 PM

Чиновник Прамуан Сэнгкэусри в полиции. Фото: Wassayos Ngamkham / Bangkok Post

Как рассказал журналистам глава ACD генерал-майор Джурункиат Панкэу, господин Сэнгкэусри возглавлял отдел налогов и сборов в администрации района Ратчатхеви (сейчас он временно отстранен) и в рамках служебных обязанностей предложил неназванной девелоперской компании помощь в уходе от оплаты налога на землю в размере 40 млн бат.

За свою помощь господин Сангкэусри сначала попросил 3 млн бат, но потом увеличил сумму до 3,5 млн, поскольку ему нужно было поделиться с другими официальными лицами, пояснил генерал.

По итогам торга стороны договорились на компромиссные 3,2 млн, но «менеджмент компании подумал, что он [чиновник] ведет себя неподобающе, предпочел легально оплатить налог и сообщил о факте в ACD», заявил генерал-майор Панкэу, слова которого приводит Bangkok Post.

Глава ACD не уточнил, что именно было сочтено неподобающим и заставило неназванную компанию предпочесть альтернативный вариант решения вопроса. Впрочем, по словам генерала, сотрудники его ведомства в любом случае увидели признаки возможной коррупции и решили, что необходимо провести передачу денег под наблюдением полиции. В процессе получения коричневого конверта господин Сангкэусри был арестован.

На первичном допросе чиновник заявил, что вовсе не думал, что в конверте будут деньги. По его словам, он принял конверт, полагая, что внутри некие документы. Полиция ничего на сообщила о выбранной мере пресечения. Известно лишь, что господина Сангкэусри отстранили от службы и до конца расследования перевели в офис постоянного секретаря городской администрации Бангкока.

Кроме полицейского расследования, в отношении господина Сангкэусри проводится и внутренняя служебная проверка. О проверках в отношении лиц, с которыми он должен был поделиться, ничего не говорится. Впрочем, поделиться мужчина и не успел.