Тайский бизнес приветствовал дальнейшее открытие страны с 1 октября

Представители тайского бизнеса приветствовали дальнейшее смягчение коронавирусных ограничений, которые с 1 октября будут сведены к минимальным. Предприниматели ожидают роста туризма и ускорения восстановления экономики.

Новости Пхукета

25 Сентября 2022, 01:12 PM

Председатель ТСС Санан Ангубонкун. Фото: Bangkok Post

Председатель Торговой палаты Таиланда (ТСС) Санан Ангубонкун заявил в беседе с Bangkok Post, что по итогам года ожидает 10-12 млн туристов из-за рубежа на фоне полностью свободного въезда в страну с 1 октября и отмены требования об изоляции для заболевших с легким или бессимптомным течением COVID-19. Прогноз господина Ангубонкуна по ВВП – рост в диапазоне от 2,75% до 3,5%.

Согласно данным Министерство туризма и спорта, количество туристических прибытий за период с 1 января по 21 сентября составило 5,2 млн человек (против 428 тыс. годом ранее). В ходе пребывания в Таиланде гости из-за рубежа потратили в сумме 212 млрд бат.

Как отметил господин Ангубонкун, туристическому бизнесу выгодно и нынешнее ослабление тайского бата. Это, среди прочего, может стимулировать дополнительные поездки в высокий сезон, хотя важным вопросом остается политика Китая, который до сих пор не открыл границы. Если Пекин смягчит ограничения к концу года, то туристический бизнес Таиланда получит дополнительный стимул для восстановления.

Одновременно господин Ангубонкун призвал правительство использовать текущий момент для привлечения иностранных инвестиций, что должно повысить конкурентоспособность местного бизнеса, стимулировать трансфер технологий и способствовать созданию новых рабочих мест.

С оптимизмом оценивает перспективы четвертого квартала и президент Ассоциации бизнеса Кхао-Сан-Роуд Са-Нга Руангваттанакун. Он ожидает, что пересмотр статуса COVID-19 подстегнет уверенность туристов в Таиланде, стимулировав дополнительные поездки и траты. Ожидаемый рост в заключительные три месяца 2022 года он оценивает сразу в 20-30%.

По словам господина Руангваттанакуна, бизнес на Khao San Rd. продолжает возвращаться к жизни. Количество зарубежных и тайских туристов на популярной улице растет на фоне постепенной отмены коронавирусных ограничений.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипант уже заявил, что, по его мнению, столица Таиланда готова полностью открыться для туристов. Вопрос отмены последних ограничений на уровне города будет обсуждаться на заседании бангкокского комитета по передающимся болезням 29 сентября.