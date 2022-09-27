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Тайский бат подешевел до 37,78 бата за доллар. Это минимум за 16 лет

Банк Таиланда (ВоТ) пристально следит за состоянием национальной валюты, однако пока не видит серьезных поводов для беспокойства, хотя на этой неделе курс бата к доллару опустился до минимальной за 16 лет отметки.

Новости Пхукета

27 Сентября 2022, 11:44 AM
В понедельник, 26 сентября, курс бата к доллару на торгах достиг минимума за 16 лет. Затем произошла относительная корректировка. Фото: Bangkok Post

В понедельник, 26 сентября, курс бата к доллару на торгах достиг минимума за 16 лет. Затем произошла относительная корректировка. Фото: Bangkok Post

«Сейчас ничего особо сделать нельзя, но ничего серьезного пока и не произошло», – заявил министр финансов Аркхом Термпиттайяпайсит 26 сентября, когда курс тайской валюты в середине торгового дня упал до 37,78 бата за доллар (официальный курс ЦБ на 27 сентября – 37,53).

В общей сложности с начала года бат подешевел по отношению к доллару на 11,5%, пишет Bangkok Post. Впрочем, на фоне ужесточения монетарной политики в США позиции по отношению к доллару теряют и многие другие мировые валюты.

Одной из ключевых проблем для ЦБ остается инфляция, которая в августе достигла 14-летнего максимума в 7,86% при таргете в 1-3%. Центробанк не планирует корректировать целевые показатели, которые устанавливаются раз в год, но пытается принимать меры в рамках монетарной политики. В частности, 28 сентября должно было произойти очередное повышение учетной ставки, направленное как раз на сдерживание инфляции.

На момент подготовки статьи решение ЦБ озвучено еще не было, но глава монетарного регулятора Сетхапут Сутхивартнарыпут говорил 26 сентября, что экономика страны восстанавливается нормально, хоть и неравномерно по сектора. Это в теории открывает для ЦБ возможность ужесточать ужесточать условия кредитования банков, повышая стоимость денег.

Согласно прогнозу Всемирного банка, опубликованному 27 сентября, ВВП Таиланда по итогам года должен вырасти на 3,1%. В июне организация прогнозировала 2,9%.

 

 

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