Тайский бат подешевел до 37,78 бата за доллар. Это минимум за 16 лет

Банк Таиланда (ВоТ) пристально следит за состоянием национальной валюты, однако пока не видит серьезных поводов для беспокойства, хотя на этой неделе курс бата к доллару опустился до минимальной за 16 лет отметки.

Новости Пхукета

27 Сентября 2022, 11:44 AM

В понедельник, 26 сентября, курс бата к доллару на торгах достиг минимума за 16 лет. Затем произошла относительная корректировка. Фото: Bangkok Post