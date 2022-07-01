Тайский 16-летний бегун завоевал путевку на Чемпионат мира по легкой атлетике в США

Шестнадцатилетний спортсмен из Таиланда Пурипон Бунсон прошел отбор на Чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в июле в американском Орегоне.

Новости Пхукета

1 Июля 2022, 12:25 PM

Тайский легкоатлет Пурипон Бунсон на Играх ЮВА во Вьетнаме. Фото: Sports Association of Phuket

Молодой атлет завоевал путевку в США на 31-м мемориальном турнире Гусмана Косанова, проходившем в Алматы в выходные 25-26 июня. Тинейджер взял золото на дистанции в 200 м, которую преодолел за 20,19 секунды, побив свой собственный рекорд в 20,37 секунды, установленный на Играх Юго-Восточной Азии во Вьетнаме в мае. При этом вторым финишироваь тоже тайский спортсмен – Сорайот Дапбанг уложился в 20,54 секунды.

Впрочем, генеральный секретарь Ассоциации легкой атлетики Таиланда Сурапонг Ариямонгкон уже заявил, что решение об участие Пурипона в США еще не принято, поскольку близятся более важные соревнования – августовский Чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет.

«Мы хотим, чтобы он сконцентрировался на чемпионате среди атлетов до 20 лет, который пройдет в Колумбии с 1 по 6 августа, где у него будут большие шансы на медали», – заявил господин Ариямонгкон.

На Играх ЮВА во Вьетнаме Пурипон выступал в трех дисциплинах – 100 м, 200 м и эстафете 4 по 100 м. Также в марте этого года он отличился на Национальных играх, победив в забегах на 100 м и 200 м.