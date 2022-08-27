Тайским туристам предложили бесплатные поездки на Phuket Smart Bus в сентябре

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) и консорциум Phuket City Development (PKCD) совместно с партнерами из числа объединений турбизнеса Пхукета анонсировали новую инициативу для стимулирования внутреннего туризма. В течение всего сентября тайские туристы будут получать бесплатные проездные на автобус Phuket Smart Bus при проживании в участвующих в кампании отелях.

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Инициатива получила название Hop-on Hop-off @Phuket. Организаторы предлагают тайским туристам попробовать Phuket Smart Bus в качестве бесплатного экскурсионного автобуса, аналогичного тем, что есть в Куала-Лумпуре или Гонконге.

После регистрации в участвующем в программе отеле турист сможет получить однодневный проездной на неограниченное число поездок и воспользоваться им, чтобы посмотреть западное побережье: доехать до интересующего места, погулять, снова сесть в автобус, поехать в следующую точку, посмотреть достопримечательности там – и так в течение всего дня.

Маршрут Phuket Smart Bus проходит вдоль западного побережья от Раваи до аэропорта, однако посмотреть все пляжи на нем не получится, так как отрезок от Чернг-Талей до аэропорта автобус проходит по Thepkrasattri Rd. (карта маршрута здесь).

Остановки есть у пляжей Ката, Карон, Патонг, Камала, Сурин и Банг-Тао (некоторые автобусы заезжают в Лагуну, основная остановка находится у Lotus’s на Srinsoonthorn Rd.). На Най-Харн автобус не заезжает, равно как и на все северные пляжи – Лайан, Лейпанг, Най-Янг, Найтон, Май-Кхао.

Есть и определенные ограничения по времени. Автобусы Phuket Smart Bus ходят с 7:15 утра до 22:25 вечера, однако в утренние и вечерние часы маршрут не полный (расписание здесь). В частности, первые автобусы из Раваи в аэропорт и из аэропорта в Раваи отправляются в 9:00 (самые ранние полные рейсы), последний автобус из Раваи в аэропорт выезжает в 18:00, из аэропорта в Раваи – в 20:00 (самые поздние полные рейсы).

Бесплатный проездной на Phuket Smart Bus могут получить только тайские граждане. Список участвующих в программе отелей:

1. Peach Hill;

2. Peach Blossom;

3. Andaman Cannacia;

4. Kata Sea Breeze;

5.The SIS;

6.Phuket Golden Sand Inn;

7. OZO Phuket;

8.The Beach Boutique House;

9. Pamookkoo;

10. Karon Princess Hotel;

11. The Front Village;

12. Phuket Island View

13. Malisa Vlla Suites;

14.Metadee Resort;

15. Best Western Phuket Ocean;

16. The Yama Hotel;

17. Kata Palm Resort;

18. The Old Phuket Karon Beach Resort;

19. Diamond Cottage.

Подробную информацию об инициативе можно найти на сайте Phuket Smart Bus.