Тайским туристам предложили бесплатные поездки на Phuket Smart Bus в сентябре

Инициатива получила название Hop-on Hop-off @Phuket. Организаторы предлагают тайским туристам попробовать Phuket Smart Bus в качестве бесплатного экскурсионного автобуса, аналогичного тем, что есть в Куала-Лумпуре или Гонконге.
После регистрации в участвующем в программе отеле турист сможет получить однодневный проездной на неограниченное число поездок и воспользоваться им, чтобы посмотреть западное побережье: доехать до интересующего места, погулять, снова сесть в автобус, поехать в следующую точку, посмотреть достопримечательности там – и так в течение всего дня.
Маршрут Phuket Smart Bus проходит вдоль западного побережья от Раваи до аэропорта, однако посмотреть все пляжи на нем не получится, так как отрезок от Чернг-Талей до аэропорта автобус проходит по Thepkrasattri Rd. (карта маршрута здесь).
Остановки есть у пляжей Ката, Карон, Патонг, Камала, Сурин и Банг-Тао (некоторые автобусы заезжают в Лагуну, основная остановка находится у Lotus’s на Srinsoonthorn Rd.). На Най-Харн автобус не заезжает, равно как и на все северные пляжи – Лайан, Лейпанг, Най-Янг, Найтон, Май-Кхао.
Есть и определенные ограничения по времени. Автобусы Phuket Smart Bus ходят с 7:15 утра до 22:25 вечера, однако в утренние и вечерние часы маршрут не полный (расписание здесь). В частности, первые автобусы из Раваи в аэропорт и из аэропорта в Раваи отправляются в 9:00 (самые ранние полные рейсы), последний автобус из Раваи в аэропорт выезжает в 18:00, из аэропорта в Раваи – в 20:00 (самые поздние полные рейсы).
Бесплатный проездной на Phuket Smart Bus могут получить только тайские граждане. Список участвующих в программе отелей:
1. Peach Hill;
2. Peach Blossom;
3. Andaman Cannacia;
4. Kata Sea Breeze;
5.The SIS;
6.Phuket Golden Sand Inn;
7. OZO Phuket;
8.The Beach Boutique House;
9. Pamookkoo;
10. Karon Princess Hotel;
11. The Front Village;
12. Phuket Island View
13. Malisa Vlla Suites;
14.Metadee Resort;
15. Best Western Phuket Ocean;
16. The Yama Hotel;
17. Kata Palm Resort;
18. The Old Phuket Karon Beach Resort;
19. Diamond Cottage.
Подробную информацию об инициативе можно найти на сайте Phuket Smart Bus.