Тайским фермерам предложили кредиты на выращивание конопли

На фоне легализации выращивания конопли Банк сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов (ВАСС) предложил тайским фермерам льготные кредиты на соответствующую деятельность.

Новости Пхукета

10 Сентября 2021, 05:26 PM

Фото: NNT

Как сообщает государственное новостное агентство NNT, специальные кредиты на выращивание марихуаны для научно-исследовательских и медицинских целей предоставляются по ставке всего лишь в 0,01%.

Кредиты предоставляются в рамках финансовой кампании по поддержке развития местного предпринимательства. Инициатива предполагает льготные займы и для других видов деятельности.

Старший вице-президент ВАСС Сомкиат Кимаваха отмечает, что в настоящий момент все больше фермеров заинтересованы в том, чтобы начать выращивать коноплю для использования в медицинских и фармакологических целях.

Льготные займы доступны лицам, полностью зарегистрировавшим свой сельскохозяйственный бизнес как предпринимательский проект местного сообщества, проект социального предпринимательства или сельскохозяйственный кооператив.

Бизнес должен подписать меморандум о взаимопонимании с государственным агентством по производству канабиса и получить одобрение со стороны Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами.