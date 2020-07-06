Тайских фермеров обвинили в эксплуатации обезьян

Занимающиеся выращиванием кокосов фермеры оказались в центре международного скандала. На прошлой неделе сразу несколько сетевых супермаркетов Великобритании удалили со своих полок кокосовое молоко и другие продукты из тайских кокосов, после того как организация Люди за этичное отношение к животным (PETA) сообщила о жестком обращении с макаками, которые эти кокосы собирают.

Новости Пхукета

6 Июля 2020, 11:46 AM

Дрессировка макаки в специальном центре. Фото: Kent Wang

Согласно заявлению РЕТА, пойманных диких макак содержат в неподобающих условиях и заставляют работать на износ как «машины по сбору кокосов». Как заявила РЕТА, каждая обезьяна собирает по тысяче орехов в день.

«Животные в этих заведениях, многие из которых были незаконно отловлены на воле еще детенышами, демонстрируют типичное поведение, свидетельствующее о тяжелом стрессе. Обезьян приковывают цепями к автомобильным покрышкам или помещают в клетки, где они с трудом могут развернуться», – заявили представители РЕТА.

«Эти любознательные животные с высоким интеллектом лишены психологической стимуляции, возможности общения, свободы и любых радостей жизни, и все это лишь ради того, чтобы использовать их для сбора кокосов. Поэтому мы призываем всех порядочных людей не поддерживать использование труда обезьян и отказаться от кокосовых продуктов из Таиланда», – заявила директор организации Элиза Аллен.

После заявления РЕТА сразу целый ряд торговых сетей, включая Waitrose, Ocado, Co-op и Boots, пообещали прекратить продажу товаров, в производстве которых задействован труд обезьян. Другие супермаркеты, такие как Morrisons, заявили, что в соответствии со своими этическими стандартами уже удалили со своих полок товары, при изготовлении которых использовались собранные обезьянами кокосы. В свою очередь, в Tesco заверили, что таких продуктов у них просто никогда не было. Согласно заявлению РЕТА, кампанию против собранных обезьянами тайских кокосов поддержали свыше 15 тыс. магазинов.

«В других выращивающих кокосы регионах, включая Бразилию, Колумбию и Гавайи, сбор орехов осуществляется гуманными методами, такими как использование гидравлических подъемников на тракторах, работа людей-добровольцев, системы веревок и платформ, лестницы. Либо же они просто сажают карликовые кокосовые пальмы», – добавили зоозащитники.

Таиланд не отрицает использования труда обезьян на кокосовых плантациях, но полностью отвергает обвинения в жестоком обращении с животными. Как заявил постоянный секретарь Министерства торговли Буньярит Калаянамит, и дрессировка обезьян, и их работа на плантациях соответствуют стандартам этичного обращения с животными.

«Министерство готово пригласить зарубежных дипломатов посетить плантации, лично понаблюдать за сбором кокосов обезьянами и убедиться, что никакого жесткого обращения с животными здесь нет», – заявил он.

Господин Калаянамит отметил, что уже проинструктировал торговых атташе зарубежных посольств Таиланда пообщаться с представителями торговых сетей. Одновременно Министерство торговли планирует обсудить ситуациею с Министерством сельского хозяйства и кооперативов.

Владелица одного из центров дрессировки макак в Сураттхани Сомджай Сэ-Кау отметила в беседе с Bangkok Post, что отлов диких обезьян для привлечения к сбору кокосов давно уже не практикуется. Также она подчеркнула, что информация о том, что макак заставляют собирать по тысяче кокосов в день, не соответствует действительности. Более того, работают макаки не каждый день.

«Иностранцы могут не понимать, как мы живем. Кроме того, люди не созданы для того, чтобы карабкаться на кокосовые пальмы и собрать орехи. Для человека это будет рискованным занятием, тогда как обезьяны естественным образом это умеют», – заявила госпожа Сэ-Кау.

Отверг обвинения РЕВА и другой владелец дрессированных макак из Сураттхани Чаовалит Чусане.

«Никакой жестокости у нас не практикуется. Об обезьянах хорошо заботятся и кормят трижды в день рисом, молоком и фруктами. Мы относимся к ним как к членам семьи», – заверил господин Чусане.

В настоящий момент неизвестно, удастся ли Таиланду погасить скандал и вернуть свое кокосовое молоко на полки британских магазинов.