Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тайских фермеров обвинили в эксплуатации обезьян

Занимающиеся выращиванием кокосов фермеры оказались в центре международного скандала. На прошлой неделе сразу несколько сетевых супермаркетов Великобритании удалили со своих полок кокосовое молоко и другие продукты из тайских кокосов, после того как организация Люди за этичное отношение к животным (PETA) сообщила о жестком обращении с макаками, которые эти кокосы собирают.

Новости Пхукета

6 Июля 2020, 11:46 AM
Дрессировка макаки в специальном центре. Фото: Kent Wang

Дрессировка макаки в специальном центре. Фото: Kent Wang

Согласно заявлению РЕТА, пойманных диких макак содержат в неподобающих условиях и заставляют работать на износ как «машины по сбору кокосов». Как заявила РЕТА, каждая обезьяна собирает по тысяче орехов в день.

«Животные в этих заведениях, многие из которых были незаконно отловлены на воле еще детенышами, демонстрируют типичное поведение, свидетельствующее о тяжелом стрессе. Обезьян приковывают цепями к автомобильным покрышкам или помещают в клетки, где они с трудом могут развернуться», – заявили представители РЕТА.

«Эти любознательные животные с высоким интеллектом лишены психологической стимуляции, возможности общения, свободы и любых радостей жизни, и все это лишь ради того, чтобы использовать их для сбора кокосов. Поэтому мы призываем всех порядочных людей не поддерживать использование труда обезьян и отказаться от кокосовых продуктов из Таиланда», – заявила директор организации Элиза Аллен.

После заявления РЕТА сразу целый ряд торговых сетей, включая Waitrose, Ocado, Co-op и Boots, пообещали прекратить продажу товаров, в производстве которых задействован труд обезьян. Другие супермаркеты, такие как Morrisons, заявили, что в соответствии со своими этическими стандартами уже удалили со своих полок товары, при изготовлении которых использовались собранные обезьянами кокосы. В свою очередь, в Tesco заверили, что таких продуктов у них просто никогда не было. Согласно заявлению РЕТА, кампанию против собранных обезьянами тайских кокосов поддержали свыше 15 тыс. магазинов.

«В других выращивающих кокосы регионах, включая Бразилию, Колумбию и Гавайи, сбор орехов осуществляется гуманными методами, такими как использование гидравлических подъемников на тракторах, работа людей-добровольцев, системы веревок и платформ, лестницы. Либо же они просто сажают карликовые кокосовые пальмы», – добавили зоозащитники.

Таиланд не отрицает использования труда обезьян на кокосовых плантациях, но полностью отвергает обвинения в жестоком обращении с животными. Как заявил постоянный секретарь Министерства торговли Буньярит Калаянамит, и дрессировка обезьян, и их работа на плантациях соответствуют стандартам этичного обращения с животными.

«Министерство готово пригласить зарубежных дипломатов посетить плантации, лично понаблюдать за сбором кокосов обезьянами и убедиться, что никакого жесткого обращения с животными здесь нет», – заявил он.

Господин Калаянамит отметил, что уже проинструктировал торговых атташе зарубежных посольств Таиланда пообщаться с представителями торговых сетей. Одновременно Министерство торговли планирует обсудить ситуациею с Министерством сельского хозяйства и кооперативов.

Владелица одного из центров дрессировки макак в Сураттхани Сомджай Сэ-Кау отметила в беседе с Bangkok Post, что отлов диких обезьян для привлечения к сбору кокосов давно уже не практикуется. Также она подчеркнула, что информация о том, что макак заставляют собирать по тысяче кокосов в день, не соответствует действительности. Более того, работают макаки не каждый день.

«Иностранцы могут не понимать, как мы живем. Кроме того, люди не созданы для того, чтобы карабкаться на кокосовые пальмы и собрать орехи. Для человека это будет рискованным занятием, тогда как обезьяны естественным образом это умеют», – заявила госпожа Сэ-Кау.

Отверг обвинения РЕВА и другой владелец дрессированных макак из Сураттхани Чаовалит Чусане.

«Никакой жестокости у нас не практикуется. Об обезьянах хорошо заботятся и кормят трижды в день рисом, молоком и фруктами. Мы относимся к ним как к членам семьи», – заверил господин Чусане.

В настоящий момент неизвестно, удастся ли Таиланду погасить скандал и вернуть свое кокосовое молоко на полки британских магазинов.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд создает полицейское подразделение для контроля за туристами и борьбы с коронавирусом
Сразу два четырехдневных нерабочих периода будут в Таиланде в июле
Чрезвычайное положение в Таиланде продлено до конца июля
Первые туристы появятся в Таиланде в августе
Таиланд готовится к запуску на орбиту своего первого спутника
Власти Таиланда одобрили переход к четвертой фазе смягчения локдауна
Россиянин арестован при транспортировке марихуаны в Таиланде
Тайским госведомствам запретят проведение мероприятий за рубежом
Таиланд анонсировал новую фазу смягчения локдауна
Власти Таиланда анонсировали тестовую отмену комендантского часа
Россия завершает вывоз своих граждан из Таиланда
Граждане Таиланда разделились в оценке работы премьера
Анонсированы новые вывозные рейсы в РФ из Бангкока и с Пхукета
Власти Таиланда обсуждают открытие баров и концертных площадок
Вывозной рейс «Аэрофлота» забрал из Таиланда свыше 300 россиян

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 