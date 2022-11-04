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Тайские зрители могут остаться без матчей ЧМ 2022 по футболу

Планы правительства Таиланда по закупке прав на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года оказались под угрозой. Расходы планировалось покрыть из бюджета Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC), однако некоторые из членов ее управляющего совета выступили против.

Новости Пхукета

5 Ноября 2022, 09:00 AM
Чемпионат мира по футболу в Катаре начинается 20 ноября, а Таиланд так и не купил права на показ матчей. Фото: AFP

Чемпионат мира по футболу в Катаре начинается 20 ноября, а Таиланд так и не купил права на показ матчей. Фото: AFP

В среду, 2 ноября, вице-премьер Правит Вонгсуван пообещал тайским болельщикам, что матчи ЧМ в Катаре будут транслироваться в стране, но подробности можно власти страны озвучат после подписания соответствующих договоров. Однако сейчас, как отмечает Bangkok Post, перспектива под угрозой.

Источник в NBTC сообщил агентству Isra, что еще 28 октября глава управляющего совета комиссии Сарана Бунбайчайяпрук предложил взять на эти цели 1,6 млрд бат из бюджета на исследования и развитие. Некоторые члена совета выступили против и призвали «изучить экономическую целесообразность» этой идеи.

Кроме того, исследование должно рассмотреть вопрос о наличии запаса ликвидности в фонде NBTC, где осталось всего 2 млрд бат, а также соответствие предложенных выше трат целям фонда.

Все остальные страны АСЕАН при этом уже приобрели права на показ матчей Чемпионата мира в Катаре, который начнется 20 ноября, то есть через две недели и один день.

 

 

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