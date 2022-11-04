Тайские зрители могут остаться без матчей ЧМ 2022 по футболу

Планы правительства Таиланда по закупке прав на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года оказались под угрозой. Расходы планировалось покрыть из бюджета Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC), однако некоторые из членов ее управляющего совета выступили против.

Новости Пхукета

5 Ноября 2022, 09:00 AM

Чемпионат мира по футболу в Катаре начинается 20 ноября, а Таиланд так и не купил права на показ матчей. Фото: AFP