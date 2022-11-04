Тайские зрители могут остаться без матчей ЧМ 2022 по футболу

В среду, 2 ноября, вице-премьер Правит Вонгсуван пообещал тайским болельщикам, что матчи ЧМ в Катаре будут транслироваться в стране, но подробности можно власти страны озвучат после подписания соответствующих договоров. Однако сейчас, как отмечает Bangkok Post, перспектива под угрозой.
Источник в NBTC сообщил агентству Isra, что еще 28 октября глава управляющего совета комиссии Сарана Бунбайчайяпрук предложил взять на эти цели 1,6 млрд бат из бюджета на исследования и развитие. Некоторые члена совета выступили против и призвали «изучить экономическую целесообразность» этой идеи.
Кроме того, исследование должно рассмотреть вопрос о наличии запаса ликвидности в фонде NBTC, где осталось всего 2 млрд бат, а также соответствие предложенных выше трат целям фонда.
Все остальные страны АСЕАН при этом уже приобрели права на показ матчей Чемпионата мира в Катаре, который начнется 20 ноября, то есть через две недели и один день.