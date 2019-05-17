Тайские журналисты обсудили борьбу с фейковыми новостями

В Бангкоке состоялся медиа-форум, посвященный борьбе с распространением фейковых новостей. По итогам форума было предложено создать команду пруфридеров, которые будут проверять подозрительные сообщения и публиковать достоверную информацию о событиях.

Новости Пхукета

17 Мая 2019, 12:44 PM

Фото: NPCT

Как пишет Bangkok Post, форум под названием «Борьба с фейковыми новостями: Выученные уроки и конструктивные обязательства» был организован Национальным советом прессы Таиланда (NPCT) в партнерстве с Фондом Фридриха Науманна и Центром гуманитарного диалога. Bangkok Post не указывает, участвовали ли в мероприятии представители ее собственной редакции.

В рамках форума, в частности, было предложено собрать группу профессиональных пруфридеров, которые будут проверять новости, в достоверности которых имеются сомнения. В состав группы должны войти опытные журналисты, являющиеся специалистами в своих темах. Соответствующую идею озвучил генеральный секретарь Тайской ассоциации журналистов (TJA) Джирапонг Прасертпонкрунг.

В свою очередь, управляющий редактор Thairath Online Апирак Роджумпорн подчеркнул, что СМИ должны публиковать лишь подтвержденную информацию, и именно такой позиции придерживается его издание.

«Профессиональная пресса основывается на достоверности», – поделился своими профессиональными соображениями господин Роджумпорн.

Председатель NPCT Чаваронг Лимпаттамапани, в свою очередь, добавил, что «чем более громкой является фейковая новость, тем важнее для СМИ проверка информации до публикации». Господин Лимпаттамапани не уточнил, каким образом можно убедиться в том, что новость фейковая еще до проверки.

Также господин Лимпаттамапани отметил, что поддержание высоких стандартов фактчекинга является непростой задачей для отрасли, в которой одним из важнейших параметров работы является скорость.

Экспертное заявление в ходе форума сделала и доцент журфака Университета Тхаммасат Вилайван Джонгвилайкасэм. Она отметила, что «в некоторые моменты традиционные СМИ все же публикуют фейковые новости на основании ифнормации из соцсетей без проверки достоверности».

По данным исследования The Guardian, 52% тайских граждан склонным верить фейковым новостям, добавила госпожа Супинья Клангнаронг, возглавляющая в NPTC отдел защиты потребителей медиапродукции.

Добавим, что вся программа форума, посвященного борьбе с фейковыми новостями, составляла три с половиной часа. В этом можно убедиться на сайте NPCT.