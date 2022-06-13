Тайские военные пришли на помощь попавшей в аварию женщине

Как сообщило третьего региональное командование ВМФ, инцидент произошел 13 июня у въезда на военную базу в тамбоне Лам-Кэн провинции Пханг-Нга. Белый пикап Isuzu вылетел с проезжей части прямо на глазах у военнослужащих, дежуривших на КПП. Управлявшая машиной женщина серьезных травм не получила.
Военные обработали женщине ссадину на правой руке, а также помогли вернуть на дорогу пикап, который сам не мог выехать из слегка подтопленного кювета.
Руководство третьего регионального командования ВМФ положительно оценило действия военнослужащих, а также воспользовалось случаем, чтобы обратиться к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах, а заодно проверять техническое состояние своего транспорта перед тем, как отправляться в путь.