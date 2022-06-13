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Тайские военные пришли на помощь попавшей в аварию женщине

Военнослужащие базирующегося в провинции Пханг-Нга подразделения противовоздушной обороны пришли на помощь местной жительнице, которая не справилась с управлением автомобилем на мокрой дороге. Пикап женщины вылетел с проезжей части и застрял в кювете, откуда его пришлось вытаскивать армейским грузовиком.

Новости Пхукета

14 Июня 2022, 12:00 PM
Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Пикап вылетел с дороги напротив ворот военной базы в провинции Пханг-Нга. Фото: Третьего региональное командование ВМФ

Как сообщило третьего региональное командование ВМФ, инцидент произошел 13 июня у въезда на военную базу в тамбоне Лам-Кэн провинции Пханг-Нга. Белый пикап Isuzu вылетел с проезжей части прямо на глазах у военнослужащих, дежуривших на КПП. Управлявшая машиной женщина серьезных травм не получила.

Военные обработали женщине ссадину на правой руке, а также помогли вернуть на дорогу пикап, который сам не мог выехать из слегка подтопленного кювета.

Руководство третьего регионального командования ВМФ положительно оценило действия военнослужащих, а также воспользовалось случаем, чтобы обратиться к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах, а заодно проверять техническое состояние своего транспорта перед тем, как отправляться в путь.

 

 

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