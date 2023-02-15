Тайские военные перевернули танк на учениях, погибли два человека

Как пишет Bangkok Post, в результате инцидента с танком погибли сержант-майор Санга Джойтхо из второй кавалерийской дивизии Королевской гвардии (мехвод) и кадет третьего года обучения Пхуванай Камлангди из военной академии Chulachomklao Royal Military Military Academy (наводчик).
Газета указывает, что сержант Джойтхо и курсант Камлангди входили в экипаж легкого танка Scorpion, который перевернулся, пытаясь разъехаться на грунтовой дороге с двигавшимся во встречном направлении армейским грузовиком FTX.
Согласно публикации Bangkok Post, неназванный водитель грузового автомобиля не пострадал. При этом издание ничего не говорит о том, был ли в самом танке кто-либо еще, кроме сержанта Джойтхо и курсанта Камлангди. В норме экипаж британского «Скорпиона» состоит из трех человек – мехвода, наводчика и командира.
Согласно имеющейся у газеты информации, курсант-наводчик скончался на месте, мехвод умер по дороге в больницу (при этом его в ходе инцидента выбросило из танка). Впрочем, официально смерть обоих военнослужащих была зафиксировано в Ananda Mahidol Hospital.
Командующий Королевской армией Таиланда генерал Наронгпхан Джиткэутэ заявил, что военные проследят, чтобы семьи погибших получили положенные выплаты и льготы, а также помогут с организацией похоронных церемоний. О расследовании ничего сказано не было, хотя смерть двух членов экипажа при простом опрокидывании боевой машины на бок должна вызвать вопросы.