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Тайские военные перевернули танк на учениях, погибли два человека

Двое военнослужащих погибли в ходе совместных учений армии, полиции и гражданских сил в провинции Лопбури утром 14 февраля. На полигоне танк пытался разъехаться с грузовиком на грунтовой дороге и в ходе маневра перевернулся на бок. Скончались механик-водитель и выполнявший роль наводчика кадет военной академии.

Новости Пхукета

15 Февраля 2023, 09:29 AM
Двое военнослужащих погибли в результате инцидента на учениях в Лопбури. Фото: Lopburi Rescue / Bangkok Post

Двое военнослужащих погибли в результате инцидента на учениях в Лопбури. Фото: Lopburi Rescue / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в результате инцидента с танком погибли сержант-майор Санга Джойтхо из второй кавалерийской дивизии Королевской гвардии (мехвод) и кадет третьего года обучения Пхуванай Камлангди из военной академии Chulachomklao Royal Military Military Academy (наводчик).

Газета указывает, что сержант Джойтхо и курсант Камлангди входили в экипаж легкого танка Scorpion, который перевернулся, пытаясь разъехаться на грунтовой дороге с двигавшимся во встречном направлении армейским грузовиком FTX.

Согласно публикации Bangkok Post, неназванный водитель грузового автомобиля не пострадал. При этом издание ничего не говорит о том, был ли в самом танке кто-либо еще, кроме сержанта Джойтхо и курсанта Камлангди. В норме экипаж британского «Скорпиона» состоит из трех человек мехвода, наводчика и командира.

Согласно имеющейся у газеты информации, курсант-наводчик скончался на месте, мехвод умер по дороге в больницу (при этом его в ходе инцидента выбросило из танка). Впрочем, официально смерть обоих военнослужащих была зафиксировано в Ananda Mahidol Hospital.

Командующий Королевской армией Таиланда генерал Наронгпхан Джиткэутэ заявил, что военные проследят, чтобы семьи погибших получили положенные выплаты и льготы, а также помогут с организацией похоронных церемоний. О расследовании ничего сказано не было, хотя смерть двух членов экипажа при простом опрокидывании боевой машины на бок должна вызвать вопросы.

 

 

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