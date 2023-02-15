Тайские военные перевернули танк на учениях, погибли два человека

Двое военнослужащих погибли в ходе совместных учений армии, полиции и гражданских сил в провинции Лопбури утром 14 февраля. На полигоне танк пытался разъехаться с грузовиком на грунтовой дороге и в ходе маневра перевернулся на бок. Скончались механик-водитель и выполнявший роль наводчика кадет военной академии.

Новости Пхукета

15 Февраля 2023, 09:29 AM

Двое военнослужащих погибли в результате инцидента на учениях в Лопбури. Фото: Lopburi Rescue / Bangkok Post