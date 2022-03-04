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Тайские власти откроют национальный сервис доставки еды

Тайское государственное Агентство по развитию цифровой экономики (DEPA) планирует запустить собственную платформу для заказа доставки еды и попытаться побороться за долю активно растущего рынка, где доминируют Grap и Food Panda. Начать DEPA планирует с «крупных деловых центров», к числу которых ведомство относит и Пхукет.

Новости Пхукета

4 Марта 2022, 10:00 AM
Пхукет станет одной из провинций, где сервис доставки еды от DEPA заработает в первую очередь. Фото: PR Phuket

Пхукет станет одной из провинций, где сервис доставки еды от DEPA заработает в первую очередь. Фото: PR Phuket

Запуск новой платформы анонсировал директор офиса DEPA в «верхнем южном регионе» Прача Асаватхира. Презентация прошла 2 марта в отеле Thavorn Palm Beach Resort в Кароне. Называться новая платформа будет без особых затей – «Национальная доставка» (National Delivery). Основание для запуска платформы господин Асаватхира также привел ожидаемое – помочь людям, пострадавшим от финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Без национальной нотки также не обошлось.

«Наша цель – взрастить разработанную тайцами платформу доставки, способную конкурировать с зарубежными платформами и помогать бизнесу адаптироваться к условиям работы в эпоху новой нормальности, эффективно вести бизнес и выживать в условиях экономического кризиса, являясь важной силой, ведущей экономику страны вперед», – заявил господин Асаватхира.

«Мы нацелены на то, чтобы к нам подключились не менее 20 тыс. операторов ресторанного бизнеса и не менее 2 тыс. курьеров для обслуживания Бангкока с окрестностями и других провинций, в которых на пилотном этапе будут обслуживаться 17 основных городов», – добавил представитель DEPA.

На начальном этапе, кроме Пхукета и Бангкока, национальная платформа заказа и доставки еды должна заработать в следующих провинциях: Чианг-Май, Накхон-Саван, Пхитсанулок, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхетчабури, Сураттхани, Сонгкхла, Чонбури, Чантхабури, Районг, Накхон-Ратчасима, Кхон-Кэн, Удон-Тхани, Убон-Ратчатхани, Накхон-Пханом и Айюттхайя.

 

 

 

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