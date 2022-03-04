Тайские власти откроют национальный сервис доставки еды

Тайское государственное Агентство по развитию цифровой экономики (DEPA) планирует запустить собственную платформу для заказа доставки еды и попытаться побороться за долю активно растущего рынка, где доминируют Grap и Food Panda. Начать DEPA планирует с «крупных деловых центров», к числу которых ведомство относит и Пхукет.

Новости Пхукета

4 Марта 2022, 10:00 AM

Пхукет станет одной из провинций, где сервис доставки еды от DEPA заработает в первую очередь. Фото: PR Phuket