Тайские университеты ухудшили позиции в рейтинге Times Higher Education

Позиции тайских университетов в международном рейтинге Times Higher Education снова ухудшились, так что страна теперь уступает сразу пяти соседям по АСЕАН в плане уровня образования в ведущих вузах. Королевство обгоняют не только Сингапур, Бруней и Малайзия, но и Вьетнам с Филиппинами.

13 Октября 2022, 12:00 PM

Студент на выпускной церемонии в Thammasat University. Вуз входит в 1500 лучших мира. Фото: Patipat Janthong / Bangkok Post

В опубликованной версии рейтинга Times Higher Education на 2023 год упомянуты десять тайских университетов, четыре из которых попали в первые 1000 вузов мира, еще один – в первые 1200, а пять оставшихся – в первые 1500 (в этих группах составители рейтинга присуждают места не индивидуально, а коллективно):

Места с 801-1000:

Chulalongkorn University;

King Mongkut’s University of Technology Thonburi;

Mae Fah Luang University;

Mahidol University .

Места с 1001 по 1200:

Chiang Mai University .

Места с 1201 по 1,500:

Khon Kaen University;

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok;

Prince of Songkla University;

Suranaree University of Technology;

Thammasat University;

В прошлом году результаты у Таиланда были лучше, напоминает Bangkok Post. В частности, тогда Mae Fah Luang University и Mahidol University относились к категории университетов, делящих места с 601 по 800. В этот раз в соответствующую группу никто из представителей Таиланда не пробился.

Лидерами по авторитетности среди университетов стран АСЕАН являются сингапурские National University of Singapore (19 место в глобальном рейтинге) и Nanyang Technological University (36 место в глобальном рейтинге). При этом последний за год поднялся сразу на десять позиций.

«Данные четко показывают, что город-государство Сингапур развивается как мировой центр превосходного высшего образования и маяк для стран АСЕАН. Это сильный и прекрасно связанный с миром международный хаб, продолжающий поднимать свой уровень», – заявил Фил Бейти из Times Higher Education.

«При этом другие страны АСЕАН реально отстают в глобальной конкуренции, что дает основания для беспокойства», – добавил он.

Отставание, действительно, значительное. Третьим по уровню среди вузов АСЕАН стал Universiti Brunei Darussalam, однако он находится лишь в четвертой сотне (группа мест 301-350). Филиппинский Ateneo de Manila University и малайзийский University of Malaya попали в следующую группу – места с 351 по 450. Вьетнамский Duy Tan University в Дананге вошел в категорию 401-500, тогда как лучший индонезийский вуз University of Indonesia расположился среди занявших места с 1001 по 1200.

Господин Бейти призвал университеты Юго-Восточной Азии более активно сотрудничать с другими вузами в образовательной и научно-исследовательской деятельности. Это, по его словам, поможет им занимать более высокие места в высококонкурентном рейтинге.

«Международная конкуренция чрезвычайно высока, основополагающие требования очень серьезны, и даже для того, чтобы просто не терять позиции в глобальных рейтингах, нужно очень быстро двигаться вперед», – заявил господин Бейтин.

Глобальный рейтинг уже седьмой подряд возглавляет University of Oxford, следом идут Harvard University, University of Cambridge и Stanford University. Замыкает первую пятерку Massachusetts Institute of Technology (семь мест в первой десятке – у вузов США, три оставшихся – у вузов Великобритании).

Из российских вузов лучший результат у Московского государственного университета имени Ломоносова, но даже он не попал в первую сотню, расположившись на 163 месте.

Московский физико-технический институт показал второй результат, попав в первую половину третьей сотни – 201-250 места. В категории 301-350 находится Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Также среди первых 500 вузов мира – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Уровню лучших тайских университетов (конец первой тысячи, где находятся Chulalongkorn University, Mahidol University и так далее) в рейтинге Times Higher Education соответствуют Казанский, Новосибирский, Санкт-Петербургский и Южно-Уральский государственные университеты, а также Национальный исследовательский университет ИТМО и Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.