Тайские университеты опустились еще ниже в мировом рейтинге

Большинство тайских университетов, входящих в рейтинги журнала Times Higher Education (THE), ухудшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

8 Февраля 2018 10:34:02

Свежая версия рейтингов World University Rankings 2018 и Asia University Rankings 2018, опубликованная авторитетным журналом Times Higher Education (THE), не порадовала тайских предодавателей и учащихся.

Согласно рейтингам ТНЕ, за год позиции тайских университетов стали только слабее. Из 10 вузов, вошедших в список лучших в Азии, семь ухудшили свои позиции по сревнению с прошлым годом, два остались на прежних места, а один поднялся на несколько строчек выше (см. таблицу).

В первую сотню азиатского топа попал только университет Махидона (Mahidol University). Он же стал единственным вузом Таиланда, сумевшим пробраться в топ-500 мирового рейтинга. Для сравнения, МГУ им. Ломоносова в глобальном рейтинге входит в первые 200 вузов (194 место), Высшая школа экономики и Томский политех – в первые 300.

По количеству набранных баллов лучший университет Таиланда (Mahidol University) попал в одну группу с питерским университетом ИТМО и Томским государственным университетом (ТГУ).

«Снижение показателей нескольких тайских университетов в рейтинге вызывает беспокойство», – заявил редакционный директор ТНЕ по глобальным рейтингам Фил Бейти, слова которого приводит Bangkok Post.

Говоря о негативном тренде в тайском высшем образовании, господи Бейти добавил, что государству необходимо стимулировать научно-исследовательские работы в вузах, оптимизировать работу университетов и задуматься над привлечением талантливых студентов.

«Стране нужно найти способ остановить наблюдающийся значительный спад в количестве поступающих в университеты студентов. Возможно, нужно привлекать студентов из-за рубежа, объединять университеты друг с другом или закрывать некоторые из них», – добавил он.

По словам господина Бейти, одна из внешних причин падения тайских вузов в рейтинге – давление со стороны китайских вузов, которые демонстрируют прогресс и улучшают показатели в списках ТНЕ. В свежей версии Asia University Rankings 2018 фигурируют 350 вузов, из которых 63 – китайские (то есть почти каждый пятый).

Генеральный секретарь Управления комиссии по высшему образованию (ОНЕС) Таиланда Супхат Чампатонг заявил, что его ведомством уже разработан десятилетний план по улучшеню показателей шести топовых университетов страны на региональной и глобальной арене. Эти вузы должны получать дополнительные бюджеты на увеличение научно-исследовательской активности.

Отметим, что показатели тайских вузах в глобальном и региональном рейтинга падают уже не первый год. В 2017 году журнал ТНЕ также фиксировал снижение качества высшего образования в Таиланде в сравнении с вузами других стран региона (см. здесь).

Отметим, что первая десятка вузов Азии состоит из университетов Китая (включая Гонконг), Сингапура, Южной Кореи и Японии. Правда, японский вуз в списке всего один.

Лучший вуз Азии по версии ТНЕ – Национальный университет Сингапура. Следом располагаются Университет Пекина и Университет Цинхуа. Все три входят в первую тридцатку мировых вузов, значительно превосходя по показателям любой университет не только Таиланда, но и России. Лучшими же вузами всего мира ТНЕ называет Оксфорд и Кембридж.