Тайские ткани ручной работы

Ни для кого не секрет, что значительная часть продающейся в мире одежды изготавливается в Юго-Восточной Азии. Впрочем, есть в этом регионе и совсем другой текстиль – уникальные ткани ручной работы, производимые по традиционным техникам.v

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Один из оплотов традиционного тайского ткачества – Чианг-Май и в целом север Таиланда, где проживают различные горные племена, такие как карены или акха. Каждое племя бережно хранит искусство традиционного наряда, причем ткани одновременно и похожи, и не похожи друг на друга.

Жители севера активно используют серебряные и золотые нити, аппликацию и вышивку. Очень любимы узоры с животными мотивами. Также популярностью пользуется особая технология окраски ткани, известная как мо хом. Она дает самые поразительные оттенки синего.

На юге страны сильны влияние Малайзии и Индонезии. Особо стоит отметить ткани пха йок, блистающие золотыми и серебряными нитями. В давние времена соответствующие одеяния были уделом знати.

Также на юге хранят технику ханг карок. Эти ткани изготавливаются путем переплетения двухцветных нитей.

Фирменная техника северо-востока страны – шелк мудми из Кората. Эту ткань в Таиланде зачастую именуют «королевой шелков», поскольку ее ткань всегда любила Королева-Мать Сирикит. Своя технология и свой стиль существуют в каждой провинции и в каждой деревне, сохраняющих старинное ремесло.

Посещение традиционного производства – уникальное приключение, позволяющее своими глазами увидеть, как изготавливались удивительные ткани в старину. Мастерицы передавали свои знания и умения от матери к дочери на протяжении столетий, и тем самым смогли сохранить традиции до наших дней.

Не лишним будет и сказать, что покупка понравившейся вещи непосредственно в ткацкой деревне или на рынке – актуальная поддержка для женщин, хранящих старинное мастерство. Особенно это актуально в нынешних условиях закрытых границ и отсутствия туризма.