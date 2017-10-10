Тайские СМИ сообщили о планах запретить курение на 20 пляжах страны

Согласно тайским СМИ, власти Таиланда намереваются запретить курение на 20 пляжах стран, включая пляж в Патонге.

10 Октября 2017 14:05:22

Фото: DrRisk_HB / Flickr

О планирующимся запрете на курение среди прочих сообщила газета Bangkok Post, сославшаяся на неназванные тайские СМИ. Соответствующий план был озвучен в преддверии «международной конференции по загрязнению морских вод, которая пройдет на Пхукете позднее в этом месяц».

Запрет, как пишет Bangkok Post, будет введен «скоро». В публикации издание цитирует лишь одного спикера – главу Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) Джатупома Буруспата. При этом газета не указывает, где и когда он выступил с заявлением о запрете курения на пляжах.

По словам господина Буруспата. Принять участие в эксперименте согласились четыре провинции – Пхукет, Чонбури, Сонгкхла и Прачуап-Кхири-Кхан. Юридическое основание для запрета курения – «статья 17 Закона о менеджменте пляжных и морских ресурсов». Причина ввода запрета – загрязнение пляжей окурками.

При этом список пляжей, который приводит издание, включает территории и за пределами указанных выше четырех провинций. В него попали следующие пляжи: Патонг на Пхукете; Мэ-Пхим в Районге; Лэм-Синг в Чантхабури; Банг-Сэн, Паттайя и Тхам-Панг в Чонбури; Ча-Ам в Пхетчабури; Хуа-Хин и Кхао-Такиап в Прачуап-Кхири-Кхине; Бо-Пхут на острове Самуи в Сураттхани; Сай-Ри в Чумпхоне; Чалатат в Сонгкхла; Тха-Ва-Сукри в Паттани; Ко-Кхай-Нок и Ко-Кхай Най на острове Яо в Пханг-Нга; Пхра-Э и Кхолнг-Дао на острове Ланта в Краби (цитата потексту Bangkok Post).

«Курильщики будут обязаны выбрасывать сигаретные окурки в специальные контейнеры перед тем, как выходить на пляж», – цитирует Bangkok Post слова Джатупома Буруспата.

Нарушителей, по его словам, ожидает штраф в размере до 100 тыс. бат и/или до года тюрьмы. Аналогичные меры тайское законодательство предусматривает, к примеру, в случае причинения вреда коралловым рифам.

Отметим, что с точки зрения закона курение на пляжах в Таиланде уже запрещено, поскольку все пляжи в Таиланде являются общественными местами, а запрет на курение в общественных местах, в частности, прописан в Законе об охране здоровья не курящих лиц от 1992 года. Подробно газета The Phuket News разбирала вопрос о курении на пляжах и распитии там спиртного в этом материале (англ. яз.)