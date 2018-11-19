Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тайские синоптики предупреждают о сильных дождях на юге страны

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение в связи с циклоном Тораджи.

Новости Пхукета

19 Ноября 2018, 05:26 PM
Фото: DDPM

Фото: DDPM

Предупреждение TMD было опубликовано сегодня, 19 ноября. Согласно прогнозу тайских метеорологов, сильные дожди на юге Таиланда ожидаются 20-22 ноября, Высота волн в Андаманском море и Сиамском заливе может в определенные момент достигать 2 м. На суше не исключены локальные наводнения.

«Капитаны всех морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью», – говорится в метеорологическом предупреждении TMD.

Предупреждение о циклоне Тораджи также опубликовал Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM). Ведомство отметило, что для оказания гражданам экстренной помощи работает горячая линия 1784.

Циклон движется с востока на запад, поэтому первыми его последствия испытают провинции на побережье Сиамского залива.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
Thai Residential
ZUMA Restaurant
Dream Beach Club
777 Beach Condo
EPL Prediction Competition 2018-2019

 