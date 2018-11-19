Тайские синоптики предупреждают о сильных дождях на юге страны

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение в связи с циклоном Тораджи.

Новости Пхукета

19 Ноября 2018, 05:26 PM

Фото: DDPM

Предупреждение TMD было опубликовано сегодня, 19 ноября. Согласно прогнозу тайских метеорологов, сильные дожди на юге Таиланда ожидаются 20-22 ноября, Высота волн в Андаманском море и Сиамском заливе может в определенные момент достигать 2 м. На суше не исключены локальные наводнения.

«Капитаны всех морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью», – говорится в метеорологическом предупреждении TMD.

Предупреждение о циклоне Тораджи также опубликовал Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM). Ведомство отметило, что для оказания гражданам экстренной помощи работает горячая линия 1784.

Циклон движется с востока на запад, поэтому первыми его последствия испытают провинции на побережье Сиамского залива.