Тайские синоптики ожидают более дождливого зеленого сезона

Глава Метеорологического департамента Таиланда (TMD) озвучил общий прогноз на сезон юго-западных муссонов, который официально начинается на этой неделе.

14 Мая 2018 09:19:24

Фото: Архив The Phuket News

Наступающий сезон юго-западных муссонов будет более дождливым, чем обычно, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление главы TMD Ванчая Сакудомчая.

Согласно прогнозам тайских синоптиков, средний показатель по количеству дождей будет превышен на 10%. Наиболее дождливыми будут май, сентябрь и октябрь. При этом июнь-август ожидаются более сухими, заявил господин Сакудомчай.

Сильные дожди традиционно ожидаются в провинциях, расположенных в юго-западной части Королевства, в том числе, на Пхукете, в Краби и Пханг-Нга. Также готовиться к дождям стоит жителям Чантхабури и Трата.

Отметим, что сегодняшний прогноз по Пхукету и другим андаманским провинциях обещает сильные дожди «в отдельных районах», минимальную температуру воздуха 23-26 градусов, максимальную – 34-35. Средняя высота волн в Андаманском море составит 1 м и до 2 м в районах, где прольются дожди.