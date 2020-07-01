Тайские школы вернулись к работе

Около 40 тыс. пхукетских школьников начали новый учебный год в среду, 1 июля. Учиться детям придется с соблюдением требований новой нормальности, включая социальное дистанцирование и постоянное ношение защитных масок.

Кхунанья Ванчавет

Все школы Пхукета были проинспектированы перед началом учебного года. Фото: Phuket Education Area Office

Все школы Пхукета были проинспектированы перед началом учебного года. Фото: Phuket Education Area Office

Все школы Пхукета были проинспектированы перед началом учебного года. Фото: Phuket Education Area Office

Все школы Пхукета были проинспектированы перед началом учебного года. Фото: Phuket Education Area Office

Учебный год по тайскому школьному календарю должен был начаться еще в середине мая, но из-за коронавируса старт учебы был отложен на полтора месяца.

Как заверила госпожа Супапорн Юкхунтхон из регионального Управления образования, все 90 пхукетских школ были проинспектированы в течение июня. Официальные лица убедились, что все они готовы к приему учащихся и способны выполнять рекомендации Министерства образования и Минздрава по организации безопасного учебного процесса.

Всего школам предписано шесть категорий рекомендаций:

Обеспечение безопасности в условиях угрозы коронавируса, включая социальное дистанцирование, контроль температуры тела, учет всех входящих на территорию людей, обеспечение детей и педагогов антисептическим гелей, ношение средств персональной защиты. В частности, все школьники должны постоянно носить маски или пластиковые лицевые щитки, а учителя – и маски, и щитки. Информационная работа с учениками, родителям и персоналом, направленная на повышение осведомленности о COVID-19. Оказание детям поддержки в плане соблюдения требований новой нормальности. В частности, школы должны предоставлять маски детям из социально незащищенных слоев и просто тем, кто забудет маску дома. Обеспечение помощи заболевшим детям, особенно в случае, если у ребенка выявлен коронавирус. Обеспечение стандартов медицинской помощи детям непосредственно в самой школе. Реализация мер бюджетного регулирования, направленных на то, чтобы каждая школа имела достаточно средств для выполнения всех актуальных предписаний.

Госпожа Юкхунтхон пояснила, что перед открытие пхукетские школы были проверены на соответствие 44 критериям, половина из которых – обязательные требования Минздрава.

«Перед открытием каждая школа должна была пройти оценку по 44 пунктам. Все школы Пхукета тест прошли», – заявил госпожа Юкхунтхон.

Также учебные заведения имеют права вносить коррективы в образовательный процесс, если это необходимо для соблюдения требований новой нормальности. К примеру, если школьные классы недостаточно просторны для соблюдения социального дистанцирования, школа может изменить расписание занятий.

Госпожа Юкхунтхон добавила, что к детским садам и центрам специального образования применяются еще более строгие требования в плане защиты здоровья подопечных.

«В этих местах принимаемые меры должны быть еще жестче, чем обычно, включая санитарную обработку игрушек и обеспечение достаточного места для дневного сна детей», – пояснила госпожа Юкхунтхон.

В течение учебного года официальные лица планируют проводить выборочные проверки образовательных учреждений, чтобы те не забывали выполнять новые требования.

«Если же мы выясним, что некоторые меры нуждаются в корректировке, мы соообщим об этом в Министерство образования», – отметила госпожа Юкхунтхон.

«Хотя мы сейчас входим в период смягчения мер по защите от распространения COVID-19, могут быть и другие факторы, создающие проблемы. Поэтому нам нужно шаг за шагом решать проблемы по одной в процессе их возникновения», – добавила она.