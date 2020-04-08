Кабинет министров Таиланда одобрил предложение Министерства образования о переносе даты открытия школ после больших каникул с 16 мая на 1 июля.

Новости Пхукета

8 Апреля 2020, 10:41 AM

Тайские школы не откроются вплоть до 1 июля. Фото: Bangkok Post

О переносе даты открытия школ сообщила официальный представитель тайского правительства Нарумон Пинйосинват, пишет Bangkok Post.

Госпожа Пинйосинват отметила, что Министерство образования скорректирует программы и методологию обучения на 2020 год на всех уровня.

В свою очередь министр образования Натапхон Типсуван отметил, что занятия будут проводиться в онлайн-формате. Министерство подготовит к этому как преподавателей, так и школьников, приняв в участие имеющиеся возможности для интернет-учебы в различных частях страны и другие локальные различия.

«Нужно признать, что онлайн-обучение не может заменить обучение в классах, но в текущей ситуации – это лучшее решение», – заявил господин Типсуван.

«Также это хорошая возможность для нас использовать современные технологии цифровой эпохи, чтобы учителя повысили свои навыки. Что касается технической базы, нам нужно принимать во внимание применимость и совместимость технологий настоящего дня и бюджета, выделяемого на это», – добавил господин Типсуван.

При этом министр не коснулся вопроса о том, когда именно должно начать онлайн-обучение в тайских школах.