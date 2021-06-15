Тайские школьники вернулись в классы

В понедельник, 14 июня, тайские школьники начали новый учебный год, старт которого был перенесен из-за коронавируса. При этом в большинстве провинций обучение возобновлено в очном формате, по которому, как выяснила газета Bangkok Post, школьники действительно соскучились. Во всяком случае все полученные изданием комментарии были позитивными.

Новости Пхукета

16 Июня 2021, 09:00 AM

Фото: Apichart Jinakul

«Я так долго ждала возможности снова пойти в школу и очень рада увидеть своих друзей снова», – заявила газете Касиканта Пачарт, учащаяся 12 класса школы Montfort College в Чианг-Мае.

С начала пандемии тайские школьники, как и дети из большинства других стран, столкнулись с многочисленными сложностями дистанционного обучения. То, что очный формат ей нравится больше, отмечает и Касиканта.

«Я понимаю необходимость социального дистанцирования, но и я, и многие мои друзья предпочитаем учиться именно в школе. Но как бы то ни было, всем нам нужно строго соблюдать меры защиты, чтобы вернуться к нормальной жизни как можно скорее», – говорит девушка.

С Касикантой солидарен и восьмиклассник Chiang Mai University Demonstration School Криттайот Танракса, подчеркивающий, что дистанционное обучение по эффективности уступает очному.

«С онлайн-обучением много проблем. Иногда нет электричества, иногда скорость интернета низкая. Также при учебе из дома мы получаем больше домашнего задания, так что я очень рад вернуться в школу», – говорит Криттайот.

Международные школы Таиланда получили возможность чуть раньше вернуться к работе, чем школы с тайской программой. В итоге в них школьники уже оценили разницу.

«Я учусь в школе лучше, поскольку в классе легче концентрироваться на уроке, а если я чего-то не понимаю, то могу сразу задать вопрос учителю», – отмечает 12-классница одной из школ группы Kajonkiet Каранти Тхонгтон.

При этом Каранти признает, что возвращение в школу вызывает у нее беспокойство, поскольку пандемия коронавируса далеко не закончилась, а среди преподавателей и учеников ее школы много иностранцев. Впрочем, одновременно она отмечает и действующие в учебном заведении строгие правила защиты от распространения вируса.

«Надеюсь, что нам удастся удержать взятый ритм, чтобы жизнь поскорее вернулась к норме», – добавляет Каранти.

Различные меры по защите от коронавируса действуют, и в тайских, и в международных школах. В частности, некоторые учебные заведения комбинируют дистанционное и очное обучение: учащиеся разбиваются на отдельные группы и посещают школу по определенным дням, а не всю неделю. В других образовательных заведениях учебная неделя может быть полной, но школьники приезжают на занятия и уезжают с них в разное время, чтобы избежать массового скопления учащихся в холлах и других помещениях общего пользования.

Как отметил генеральный секретарь Офиса комиссии по базовому образованию (OBEC) Аморн Пинаса, в понедельник, 14 июля, по всей стране открылись около 15 тыс. школ. Не вернули очный режим лишь самые опасные с точки зрения коронавируса регионы: Бангкок, Нонтхабури, Патхум-Тхани и Самут Пракан. Общую ситуацию с открытием школ господин Пинаса охарактеризовал как удовлетворительную.

При этом генсек ОВЕС отметил, что его ведомство призывает все школы «выбирать наиболее подходящие образовательные методы с учетом безопасности школьников, их родственников и педагогов в качестве первого приоритета».

«С учетом нынешней ситуации с COVID-19 мы не можем сказать, как долго мы сможем обеспечить работу школ в очном режиме, но самое главное – чтобы учителя подстраивались к ситуации и находились наиболее подходящие методы преподавания, обеспечивающие увлекательный и безопасный образовательный процесс», – добавил господин Пинаса.