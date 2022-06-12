Тайские работники хотят повышения зарплат и новых рабочих мест

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Таиланде все же произойдет со следующего года, однако резкого увеличения ставки не будет. Впрочем, не наблюдается и стремительного роста числа рабочих мест, поскольку туристический бизнес восстанавливается неспешно, а другие отрасли экономики столкнулись в этом году с новыми проблемами, часть которых связаны с событиями на Украине. Пусть официальные цифры по безработице и оптимистичны, но бизнес говорит, что в реальности все не так радужно.

Новости Пхукета

В отличие от МРОТ, потребительские цены в Таиланде в этом году растут. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Когда и как будет поднят МРОТ?

Несмотря на протесты работодателей, Таиланд все же поднимет МРОТ с 1 января 2023 года. Соответствующее заявление сделал министр труда Сучарт Чомклин в ходе выступления в нижней палате Парламента в день внесения предложений по бюджетю на 2023 год, что было 2 июня.

Министр отметил, что решение о повышении МРОТ будет принимать трехсторонний комитет по вопросам оплаты труда. Специалисты примут во внимание как растущую стоимость жизнь, так и проблемы бизнеса, который пока не оправился от удара, нанесенного коронавирусом и мерами по сдерживанию распространения вируса.

Глава Минтруда не сказал, насколько серьезно может быть поднята ставка, но отметил, что «48-процентное повышение», о котором просят многие организации, представляющие участников рынка труда, выглядит малореалистичной перспективой. Тайские работодатели к такому пока еще не готовы, поскольку в течение двух последних лет страдали вместе с работниками.

«Корректировка уровня заработной платы должна происходить параллельно с восстановлением экономики, но многие бизнесы до сих пор не оправились после вынужденного закрытия в пандемию», – сказал господин Чомклин.

«Вы правда думаете, что мы можем поднять зарплаты? Будучи на моем месте, вы бы пошли на это?» – задал вопрос министр.

В последний раз Таиланд пересматривал МРОТ в январе 2020 года, тогда были установлены действующие до сих пор нормы – от 313 бат в день до 336 бат в день в зависимости от провинции. Пхукет, как и Чонбури, входит в список регионов, где действует максимальная ставка в размере 336 бат, что при пятидневной рабочей неделе соответствует примерно 7 тыс. бат в месяц. Минимальная ставка оплаты труда установлена для «крайнего юга» Таиланда – приграничных провинций Наратхиват, Паттани и Яла.

Согласно данным Тайского комитета солидарности труда (TLSC) и Конфедерации работников тайских госпредприятий (SEWRC), средний уровень месячных расходов домохозяйств в стране уже вырос до 14,77 тыс. бат, что даже по максимальной ставке МРОТ соответствует 44 рабочим дням в месяц.

Увеличение расходов, впрочем, все же планируется. В пятницу, 3 июня, нижняя палата тайского Парламента приняла в первом чтении бюджет на 2023 фискальный год, начинающийся 1 октября. Депутаты одобрили предложение, однако далеко не единогласно: в поддержку высказались 278 парламентариев, против – 194 человека, еще двое воздержались. Второе и третье чтения запланированы на август.

«Бюджет поддержит восстановление экономики и общества после кризиса, вызванного пандемией, и поможет возобновить сильный, стабильный рост», – заявил после голосования премьер-министр Прают Чан-Оча.

Предлагаемый общий размер бюджета на 2023 фискальный год – 3,185 трлн бат. При этом правительство предлагает увеличение расходов на 2,74% в сравнении с нынешним годом, смиряясь с дефицитом бюджета в размере 695 млрд бат, то есть на уровне 3,9% от ВВП страны. При этом сам проект строится из прогноза о росте экономики на 3,5-4,5% в этом году и 3,2-4,2% в следующем, хотя Национальный совет по социальному и экономическом развитию (NESDC) свой прогноз на 2022 год уже пересмотрел, сейчас специалисты ожидают роста всего лишь 2,5%-3,5% на фоне «глобальной волатильности.

При этом господин Чан-Оча высказался за то, чтобы не проводить значительного сокращения расходов на оборону. В 2023 году они должны составить 197,2 млрд бат, что на 4,37 млрд меньше предыдущего года, то есть оборонный бюджет урезан всего на 2,17%.

«Нам нужно закупать оружие, когда это необходимо. Мы не можем позволить себе ждать, когда вооружение в нашем арсенале устареет, а уже потом покупать новое. Таиланд ни от кого не получает помощи, поэтому мы должны полагаться только на себя в вопросах укрепления обороны», – заявил генерал Чан-Оча.

Есть ли в Таиланде работа для тайцев?

Прямое отношение к доходам населения имеет ситуация на рынке труда, которая в официальной статистике выглядит хорошо, а на деле – не столь радужно. NESDC в конце мая сообщил о том, что на фоне постепенного смягчения коронавирусных ограничениц безработица в Таиланде упала в первом квартале до минимального с начала локдаунов уровня в 1,53% (в первом квартале 2020 года было 1,03%). Впрочем, эти цифры заслуженно критикуют многие специалисты, поскольку в Таиланде традиционно существует значительный разрыв между реальной занятостью и официально фиксируемой безработицей. В статистику NESDC попадают только люди, которые официально заявляют о себе как о не имеющих работы. Кроме того, даже один рабочий час в неделю отправляет гражданина в категорию работающих, хотя на деле такой человек не обеспечивает себе доходов для жизни и от безработного не отличается.

«NESDC делает так, что статистика по безработице показывает, будто восстановление рынка труда идет, но на деле ему еще только предстоит восстановиться», – заявил Танит Сорат, вице-президент Конфедерации работодателей тайской торговли и промышленности (EconThai).

В частности, господин Сорат указал на ситуацию в сельском хозяйстве, где после начала пандемии до 400 тыс. человек лишились работы, при этом ситуация до сих пор не показала заметного улучшения, если верить данным Управления соцзащиты (SSO), которое понимает слово «безработный» не так узко, как NESDC.

Также сложной остается и ситуация в сфере услуг, где распространена частичная и не до конца официальная занятость, а ключевым потребителем зачастую является турист. Таиланду еще только предстоит выйти на уровни турпотока, которые наблюдались до пандемии, поэтому данному сектору просто еще не нужно то количество сотрудников, которому он обеспечивал средства к существованию в докризисные времена. Некоторые сегменты до сих пор остаются полностью мертвыми – к примеру, в отсутствие туристических групп из Китая и России продолжают простаивать большие туристические автобусы, на которых эти группы возили.

В свою очередь, председатель Федерации промышленности Таиланда (FTI) Крингкрай Тхиеннукун указывает, что даже если официальные цифры по безработице не соответствуют действительности, улучшение ситуации в туристической сфере все-таки чувствуется. Страна постепенно открывает границы, и когда смягчение правил выльется в увеличение фактического турпотока, бизнес начнет нанимать сотрудников заново. В том числе это касается и мигрантов, традиционно занимающие те вакансии и позиции, которые тайские граждане находят непрестижными или недостаточно хорошо оплачиваемыми.

О том, что ситуация улучшается, но проблемы еще стоят остро, говорит и президент Туристического совета Таиланда (ТСТ) Чамнан Срисават. Он указывает, что если на пике кризиса бизнес просил у правительства прямой финансовой поддержки, то в текущий момент ему актуально другое – стабильный и здоровый турпоток из-за рубежа. Общее мнение бизнеса таково, что стимулировать прибытия могла бы отмена остающихся коронавирусных ограничений, включая Thailand Pass. Также господин Срисават отмечает, что туристическому бизнесу не помешала бы поддержка в повышении профессионального уровня работников в сферах иностранных языков и цифровой грамотности.

Как указывает Bangkok Post, общие прибытия в Таиланд из-за рубежа в первом квартале составили 500 тыс. бат. Официальные лица в своих заявлениях приводят этот показатель как пример выхода из кризиса, но в сравнении с допандемийными уровнями, когда страна принимала за три месяца порядка 10 млн гостей, указанные цифры выглядят более, чем скромно.

При этом ситуация далека от нормальной и в других областях. В частности, только начавшая выходить из коронавирусного кризиса тайская промышленность в этом году получила сразу два удара – очередное закрытие Китая из-за новой вспышки COVID-19 и глобальный логистический кризис на фоне боевых действий на Украине. Последнее также подстегнуло рост цен на самое разное сырье – от энергоносителей до металлов. В итоге тайским заводам сложно и получать материалы, необходимые им для работы, и отгружать готовую продукцию.

С теми же трудностями сталкиваются и агропроизводители, которым, с одной стороны, нужны удобрения, а с другой – возможность сбывать ту продукцию, которая на этих удобрениях выращена. Плюс по всем без исключения отраслям бьет рост цен на нефть, потому что транспортная составляющая есть любой производственной цепочке, а свои запасы нефти и природного газа у Таиланда отсутствуют. Эти факторы признают и в NSEDC.

«Ключевые моменты, за которыми нужно следить в оставшиеся шесть месяцев 2022 года, включают общую хрупкость глобальной экономики, которой угрожает целый набор рисков, в особенности исходящих от продолжающихся боевых действий между Россией и Украиной и нарушения цепочек поставок в связи с закрытостью Китая, проводящего политику нулевой терпимости к коронавирусу», – говорит генеральный секретарь NESDC Дануча Пичаянан.

«Количество зарубежных туристов остается низким в сравнении со временами до COVID-19. Хотя внутренний туризм продолжает расти на фоне государственных программ по его стимулированию, траты внутренних туристов по-прежнему недостаточны, чтобы компенсировать выпавшие доходы от приема зарубежных гостей. Поэтому критически важно сфокусировать внимание на привлечении как можно большего числа иностранных туристов», – добавляет он.

Материал подготовлен на основе статей Bangkok Post.