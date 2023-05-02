Тайские рабочие потребовали увеличения зарплат в Первомай

В понедельник, 1 мая, в Бангкоке прошли традиционные демонстрации рабочих, основным требованием на которых вновь стало повышение минимального размера оплаты труда в Таиланде. Участники одного шествия подали петицию о подъеме МРОТ до 712 бат, участники другого были скромнее и по факту ограничились просьбой к властям выполнить хотя бы те обещания, которые политические партии давали перед всеобщими выборами 2019 года. Тогда, напомним, речь шла о 400-425 батах, но рабочие их так и не увидели. В ходе тяжелой борьбы стороны в прошлом году остановились на 328-354 батах в зависимости от провинции.

Новости Пхукета

Лидерами первого массового шествия в День труда в Бангкоке стали активисты Сомйот Прыксакасемук и Тханапорн Вичиан. Их колонна прошла маршем до Дома правительства, перед которым состоялся митинг и были озвучены требования рабочих. Кроме упомянутых 712 бат, участники акции потребовали других мер по защите своих прав и усилению переговорных позиций при торге с работодателями, пишет Bangkok Post, не приводя полный список требований.

Второе первомайское шествие организовал Трудовой конгресс Таиланда (LCT), участники прошли по улицам до мэрии Бангкока, где состоялся митинг, на котором президент LCT Чинчот Сэнгсанг зачитал семь требований рабочих. В список вошла организация страхового фонда для рабочих, ввод общественного контроля за государственной схемой соцобеспечения работников, увеличение пенсий с 3 тыс. бат до 5 тыс. бат, подписание Таиландом ряда международных конвенций о труде.

В плане зарплат протестующие из этой группы были скромнее. Как и участники прошлогодних шествий, они требовали тех 425 бат, которые разные политические партии обещали перед выборами 2019 года. Тогда Palang Pracharath Party говорила о подъеме МРОТ до 400-425 бат, а Pheu Thai обещала избирателям зарплаты не ниже 400 бат в день.

Газета Bangkok Post пишет, что министр труда Таиланда Сучарт Чомклин «пообещал, что министерство реализует все предложения, если после выборов он вновь будет занимать должность». Предварительное голосование на выборах 2023 года, по итогам которых будет сформировано новое правительство, состоится уже 7 мая, основной день голосования – 14 мая.

О каких-либо первомайских демонстрациях на Пхукете ничего не сообщалось. МРОТ на территории провинции составляет 354 бата, то есть является одним из самых высоких в стране. При пятидневной рабочей неделе это примерно 8 тыс. бат в месяц, при шестидневной – 9,5 тыс. При этом даже если чей-то труд оплачивается не по МРОТ, а с поправкой на пхукетскую стоимость жизни, то зарплата может быть формально или неформально привязана к минимальной ставке.