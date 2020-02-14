Тайские пользователи интернета в исследовании Digital 2020

Тайские пользователи интернета оказались мировыми лидерами по пользованию приложениями для мобильного банкинга, а тайские геймеры заняли второе место по времени, проводимому за игровыми консолями. Соответствующие данные содержатся в исследовании Digital 2020, подготовленном агентствами We Are Social Inc и Hootsuite.

15 Февраля 2020, 11:48 AM

Средний таец проводит в сети со смартфона 4 часа и 57 минут в день. Больше времени тратят на это занятие только на Филиппинах. Фото: Bryon Lippincott

Как отмечается в Digital 2020, количество пользователей интернета в мире уже выросло до 4,54 млрд человек, что соответствует примерно 60% населения планеты (рост на 7% к январю 2019 года). Соцсетями пользуются 3,8 млрд человек (рост на 9%), число пользователей мобильных телефонов достигло 5,19 млрд (рост на 2,4%).

В среднем по миру пользователи проводят в интернете 6 часов и 43 минуты в день, однако в Таиланде этот показатель значительно выше – 9 часов 1 минута. Среди полусотни стран, где проводилось исследование, Таиланд уступает лишь Филиппинам (9 часов 45 минут), ЮАР (9 часов 22 минуты), Бразилии (9 часов 17 минут) и Колумбии (9 часов 10 минут). Показатель России – 7 часов 17 минут.

При этом по времени, проведенному в сети со смартфонов, Таиланд занимает вторую строчку в мире с показателем 4 часа 57 минут, уступая лишь Филиппинам (5 часов 11 минут). Средний показатель по миру – 3 часа 22 минут, показатель России – 3 часа 11 минут.

По проводимому времени в соцсетях лидируют опять граждане Филиппин (3 часа 55 минут), тогда как тайцы занимают 14 место (2 часа 55 минут). Россияне тратят на социальные сети 2 часа 26 минут при среднемировом показателе в 2 часа 24 минуты.

Как уже говорилось выше, тайские владельцы смартфонов являются лидерами по использованию мобильного банкинга. Около 65% тайских граждан в возрасте от 16 до 64 лет заявили, что за последний месяц пользовались подобными приложениями. Также в лидеры вошли Швеция и Южная Корея (по 56%), Новая Зеландия (55%) и ЮАР (54%). Среднемировой уровень – 35%, показатель России – 45%.

Также тайцы доверяют онлайн-шопингу. В ходе опроса 82% заявили, что в течение последнего месяца совершали покупки в сети, а 69% указали, что делали это через мобильные устройства. По данному показателю Таиланд уступает только Индонезии. В России проникновение е-коммерции значительно ниже среднемирового – 60% и 32%.

На втором месте тайцы находятся и по использованию мобильных платежей (Apple Pay, Samsung Pay и так далее). Соответствующей услугой пользуются 40% пользователей из Таиланда против 23% россиян. Средний показатель по миру – 27%, а лидером является Гонконг (42%).

Кроме того, Таиланд отличается относительно широкой популярностью голосового поиска и голосового управления устройствами. Данными функциями пользуются 47% тайских пользователей при среднемировом показателе в 43% и российском в 25%.

Зато тайцев и россиян роднит средняя обеспокоенность сохранностью своих персональных данных. В России лишь 60% пользователей волнуются о том, как компании используют соответствующую информацию, в Таиланде – 59%. Среднемировой показатель – 64%.

Самый популярный мессенджер в Таиланде – Line, также как в Японии и на острове Тайвань. В России лидером по популярности является WhatsApp, тогда как в США, Канаде и Австралии доминирует Facebook Messenger.

Также тайцы неожиданно оказались поклонниками криптовалют (монеты есть в наличии у 12% пользователей, что является четвертым показателем в мире). В России цифровые активы имеют лишь 2% пользователей (предпоследнее место). Зато россияне обгоняют тайцев по активности пользования Uber и подобными приложениями – 29% против 17%.