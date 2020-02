Тайские пользователи интернета в исследовании Digital 2020

Тайские пользователи интернета оказались мировыми лидерами по пользованию приложениями для мобильного банкинга, а тайские геймеры заняли второе место по времени, проводимому за игровыми консолями. Соответствующие данные содержатся в исследовании Digital 2020, подготовленном агентствами We Are Social Inc и Hootsuite.

15 Февраля 2020, 11:48 AM

Средний таец проводит в сети со смартфона 4 часа и 57 минут в день. Больше времени тратят на это занятие только на Филиппинах. Фото: Bryon Lippincott