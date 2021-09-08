Тайские паралимпийцы вернулись домой с медалями

В воскресенье, 5 сентября, в Токио завершились Паралимпийские игры 2020 года, по итогам которых тайские спортсмены завоевали 18 медалей. Честь приветствовать медалистов на родине выпала Пхукету, поскольку – как и в случае с Олимпиадой – возвращались атлеты в Таиланд именно через эту южную провинцию.

Новости Пхукета

8 Сентября 2021, 07:27 PM

Фото: Bangkok Post

Главным героем прошедших игр, пожалуй, может смело считаться Понгсакорн Пэйо, который взял сразу три золотые медали в легкой атлетике на инвалидных колясках. Господина Пэйо и прибывших с ним других членов команды по прибытию ждала торжественная церемония с участием первых лиц провинции, а также обычных жителей острова, пришедших поприветствовать вернувшихся из Японии соотечественников. Также участники делегации получили традиционные букеты от Ее Высочества Принцессы Сириваннавари Нариратаны Раджаканьи, которая сама некогда защищала цвета тайского флага в бадминтоне и верховой езде.

На Паралимпийских играх в Токио тайская сборная завоевала пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Количество высших наград совпало с прогнозом Спортивного управления Таиланда, которое ожидало от четырех до шести медалей.

Итоговый результат совпал с тем, что сборная показала на Паралимпиаде в Рио, хотя тогда золотых и серебряных наград было больше – по шесть.

Впрочем, мало кто ожидал, что половину золотой коллекции Таиланду принесет один единственный Понгсакорн Пэйо, оказавшийся самым быстрым на дистанциях в 100 м, 400 м и 800 м в категории Т53. В итоге Пэйо стал первым тайским спортсменом, завоевавшим три золотые награды на одни Играх.

«Я рад, что смог поднять репутацию своей страны. Я также горжусь собой и потому, что побил рекорды во всех трех дисциплинах, в которых участвовал на Играх в Токио», – заявил после возвращения с соревнований уроженец исанской провинции Кхон-Кэн.

«Моя следующая цель – это, конечно, Париж в 2024 году. Мне нужно прямо сейчас начинать готовиться, чтобы снова порадовать тайцев», – добавил он.

Сейчас в копилке Понгсакорна – пять золотых медалей и он на две награды отстает от рекорда, который установил другой легкоатлет-паралимпией Прават Вахорам.

Свои золотые трофеи Пэйо уже получил, но не стоит забывать и о денежных премиальных от правительства Таиланда, которые составят 21,6 млн бат. Национальный фонд развития спорта сейчас выплачивает паралимпийцам по 7,2 млн за золото, по 4,8 млн за серебро и по 3 млн за бронзу.

Пэйо затруднился ответить на вопрос, что будет делать с причитающейся ему внушительной суммой: «Я пока что не знаю. Я просто хочу отдохнуть, а затем вернуться к тренировкам».

Кроме Пэйо, золотые медали на Паралимпиаде в Токио завоевали легкоатлет Атхиват Пэнг-Ныа (100 м в категории Т54) и сборная по бочче (категория BC1/BC2), причем игроки в бочче защитили титул, взятый на предыдущих Играх.

Если смотреть хронологически, то первую медали в Токио тайской команде принесла фехтовальщица Сайсуни Джана (шпага, индивидуальный разряд). Последний трофей добыли бадминтонистки Суджират Пуккхам и Амнуй Ветвитан (парный разряд среди женщин, бронза). При этом 35-летняя Суджират также взяла серебро в одиночном разряде.

Прочие медалисты – Ватчарапхон Вонгса и Порнчок Ларпьен (бочче, серебро в индивидуальных зачетам ВС2 и ВС4); Прават Вахорам (легкая атлетика, 1500 м, категория Т54, серебро); Путхарет Кхонграк (1500 м и 5000м, категория Т54, бронза); Сайчан Конджен (800 м, категория Т54, бронза); Рунгрот Тхайнийом (настольный теннис, одиночный разряд, класс 6, бронза); Кхавансуда Пхуангкитча (тхэквондо, класс К44, 49 кг, бронза) и мужская сборная по настольному теннису (класс 3, бронза).

Таиланд впервые принял участие в Паралимпийских играх в 1984 году. С тех пор представители Королевства завоевали 24 золотые медали, 30 серебряных и 88 бронзовых.