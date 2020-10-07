Тайские отели на Мальдивах рассказали об опыте открытия для иностранцев

Пока Таиланд только готовится к приему пробных групп зарубежных туристов, отели на Мальдивах уже готовы поделиться опытом работы в текущих условиях.

Новости Пхукета

7 Октября 2020, 12:43 PM

Centara Grand Island Resort & Spa Maldives.

Мальдивы открылись для иностранных туристов еще 15 июля, причем изначально условия въезда в страну были максимально мягкими: не требовались ни анализы на коронавирус, ни карантин. Затем, после начала роста числа заболеваний, власти островного государства все же сделали тесты обязательными, но закрывать границы не стали. Среди работающих на Мальдивах отелей есть и заведения тайских сетей, представители которых поделились своим опытом с Bangkok Post.

Старший вице-президент Central Plaza Hotel по финансам и администрированию Ронначит Махаттанапрыт рассказал газете, что из оба мальдивских отеля Centara уже приняли решение открыться. Centara Ras Fushi Resort and Spa Maldives примет первых постояльцев в ноябре, а Centara Grand Island Resort and Spa Maldives – в декабре. При этом в обоих уже можно забронировать виллу.

По словам господина Махаттанапрыта, решение о возобновлении работы принималось на основе анализа спроса и оценки операционных расходов на работу с имеющейся загрузкой и поддержание режима консервации.

Как отметил представитель Centara, первые бронирования показали, что по сравнению с прежними временами картина изменилась.

«Спрос со стороны китайского рынка, до этого бывшего нашим главным целевым рынком, остается слабы, поскольку правительство Китая активно продвигает внутренний туризм. Бронирования со стороны Европы выглядят лучше», – отметил господин Махаттанапрыт.

По словам вице-президента Centara, туристы из Европы и Ближнего Востока в течение долгого времени будут основными на Мальдивах. В особенности – нишевые туристы, под которыми там понимают лиц с высоким уровнем дохода.

Среди прочего, на руку Мальдивам играет и география. Отели там расположены на изолированных атоллах, ввиду чего карантином можно пренебречь. По словам господина Махаттанапрыта, если турист благополучно сдает анализы по прибытию, то автоматически считается безопасным.

Тем не менее, повышенные санитарные требования к отелям действуют и в Мальдивской республике, Минздрав которой выпустил ряд предписаний. В частности, отели должны поддерживать высокий уровень гигиены, а персонал обязан знать, что делать для предотвращения передачи инфекции.

Изменение демографии туристов фиксирует и генеральный менеджер Dusit Thani Maldives Томас Вебер. В его отеле также отмечается отсутствие значимого турпотока из Азии.

«С августа стало понятно, что наши клиенты из Азии не смогут путешествовать в этом году и нет никакой уверенности, что смогут в следующем», – говорит господин Вебер.

По его словам, большинство путешественников прибывают из стран Ближнего Востока, России, США и Европы. На остальных рынках потенциальным туристам остается лишь ждать, года правительства их стран откроют границы и разрешат поездки за рубеж.

Генеральный менеджер Amari Havodda Maldives Александр Глаусер особо выделяет интерес со стороны туристов из Германии и России, желающих «продлить лето». Также виден спрос со стороны стран, находящихся на небольшом расстоянии от Мальдив. Уровень заполняемости номерного фонда в настоящий момент уже превышает 30%.

При этом в Amari реализовали два интересных нововведения. Во-первых, в отеле оборудовали собственную ПЦР-лабораторию для туристов, которым нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус для возвращения в свою страну. Во-вторых, одно из крыльев отеля (представляющее собой виллы над водой) было выделено в качестве изолированной зоны для туристов, чьи анализы по прибытию окажутся положительными.