Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тайские и китайские спасатели провели совместные учения в Чалонге

Специалисты китайской негосударственной организации спасателей Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Новости Пхукета

24 Января 2020, 10:25 AM
Тайские и китайские спасатели провели совместные учения в Чалонге. Фото: Иккапоп Тхонгбут

Тайские и китайские спасатели провели совместные учения в Чалонге. Фото: Иккапоп Тхонгбут

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Совместные учения в Чалонге открыл заместитель министра внутренних дел Таиланда Нипхон Буньямани. Как пояснил гость из Бангкока, целью инициативы является укрепление взаимоотношений Таиланда и Китая и повышение у туристов уверенности в том, что отдых на тайских курортах безопасен.

Участие в церемонии открытия учений также приняли губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, консул КНР в Сонгкхла Ма Фенчунь, президент Совета тайско-китайской культуры и отношений Пхипит Джарусомбат, главный спасатель Peaceland Foundation Ван Гэ.

К учениям в бухте Чалонг-Бэй с тайской стороны присоединились специалисты пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), военнослужащие третьего регионального командования ВМФ Таиланда, сотрудники полиции (включая морскую и туристическую полицию), медики Vachira Hospital.

На учениях отрабатывали действия по спасению людей с начавшего тонуть туристического судна с отказавшим двигателем. В работе были задействованы различные суда и авиация.

«Это отличная возможность для Peaceland Foundation и местных ведомств продемонстрировать, насколько хорошо мы работаем вместе, а также узнать что-то новое и повысить свою эффективность», – заявил заместитель министра Буньямани.

«Пхукет – знаменитое туристическое направление, поэтому крайне важно принимать меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также заниматься подготовкой персонала соответствующих ведомств», – добавил губернатор Тавипатана.

Китайские специалисты останутся на Пхукете вплоть до 2 февраля. Они будут работать на пирсах в Чалонге и Рассаде, на Коралловом острове, на пляжах Патонг, Карон и Ката.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Северная оконечность Пхукета останется без электричества 30 января
Мотоциклист и его пассажирка погибли в аварии на шоссе в Май-Кхао
В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек
Пикап выкатился с парома и утонул в море по пути с острова Яо на Пхукет
Грабители оставили женщину без лотерейного билета, выигравшего 200 тыс. бат
Анализы не выявили китайского вируса у 10-летнего пассажира рейса Ухань-Пхукет
Пхукет готовится к китайскому Новому году и Фестивалю Старого города
Двух туристов на каяке унесло в море на Пхи-Пхи
Десятилетнего пассажира рейса Ухань-Пхукет проверяют на новый вирус пневмонии
Против жительницы Пхукета возбудили дело по факту мошенничества при сдаче в аренду машины
Четыре человека госпитализированы с подозрением на новый китайский коронавирус на Пхукете
Часть Вичита останется 22 января без водоснабжения
Качество воздуха на Пхукете вернулось в норму
Муниципалитет Пхукет-Тауна призвал жителей запасать воду
Против супругов с Пхукета возбудили дело о незаконном хранении кораллов

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 