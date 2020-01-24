Тайские и китайские спасатели провели совместные учения в Чалонге

Специалисты китайской негосударственной организации спасателей Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Новости Пхукета

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Гостящие на Пхукете специалисты китайской негосударственной службы спасения Peaceland Foundation прибыли на Пхукет и провели совместные учения с сотрудниками местных экстренных служб. На острове специалисты из КНР проведут неделю, присоединивших к местным спасателям, полицейским и волонтерам на все время празднования Нового года по китайскому лунному календарю.

Совместные учения в Чалонге открыл заместитель министра внутренних дел Таиланда Нипхон Буньямани. Как пояснил гость из Бангкока, целью инициативы является укрепление взаимоотношений Таиланда и Китая и повышение у туристов уверенности в том, что отдых на тайских курортах безопасен.

Участие в церемонии открытия учений также приняли губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана, консул КНР в Сонгкхла Ма Фенчунь, президент Совета тайско-китайской культуры и отношений Пхипит Джарусомбат, главный спасатель Peaceland Foundation Ван Гэ.

К учениям в бухте Чалонг-Бэй с тайской стороны присоединились специалисты пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), военнослужащие третьего регионального командования ВМФ Таиланда, сотрудники полиции (включая морскую и туристическую полицию), медики Vachira Hospital.

На учениях отрабатывали действия по спасению людей с начавшего тонуть туристического судна с отказавшим двигателем. В работе были задействованы различные суда и авиация.

«Это отличная возможность для Peaceland Foundation и местных ведомств продемонстрировать, насколько хорошо мы работаем вместе, а также узнать что-то новое и повысить свою эффективность», – заявил заместитель министра Буньямани.

«Пхукет – знаменитое туристическое направление, поэтому крайне важно принимать меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также заниматься подготовкой персонала соответствующих ведомств», – добавил губернатор Тавипатана.

Китайские специалисты останутся на Пхукете вплоть до 2 февраля. Они будут работать на пирсах в Чалонге и Рассаде, на Коралловом острове, на пляжах Патонг, Карон и Ката.