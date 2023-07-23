Тайские госведомства закроются на пять дней в связи с праздниками

Государственные ведомства в Таиланде не будут работать 28 июля в связи с днем рождения Короля Рамы Х и 1-2 августа в связи с буддистским праздником Асанха Буча и первым днем буддистского поста Кхао Панса. Включая обычные выходные, в официальных структурах будет в сумме пять нерабочих недель в конце этой недели и в начале следующей. Кроме того, 1-2 августа по всей стране будет запрещена продажа спиртного. Нарушителям грозит до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Новости Пхукета

23 Июля 2023, 01:46 PM

Администрация Пхукета рекомендует жителям острова посвятить длинные выходные туризму внутри страны. Фото: PR Phuket

Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта и другие ведомства будут закрыты 28 июля по причине дня рождения Рамы Х. Следующие два дня – 29-30 июля – также будут нерабочими, поскольку это суббота и воскресенье.

В понедельник, 31 июля, офисы откроются, но всего на один день. Вторник и среда, 1-2 августа, снова будут выходными, поскольку на эти числа в нынешнем году выпали буддистские праздники Асанха Буча и Кхао Панса.

Что касается банков, то у них другой график работы, утвержденный Центробанком Таиланда. В пятницу, 28 июля, основные отделения будут закрыты, а получить финансовые услуги можно будет только в офисах внутри крупных торговых центров.

Также в финансовых организациях будет нерабочим днем 1 августа – день праздника Асанха Буча. Однако 2 августа все отделения тайских банков будут открыты, поскольку Центробанк не объявлял в этом году Кхао Панса банковским праздником.

В своем напоминании о предстоящих нерабочих днях PR-служба Пхукета указала, что 31 июля можно взять в качестве выходного за свой счет, чтобы получились шестидневные каникулы, которые можно посвятить путешествиям внутри страны.

Запрет на продажу спиртного

В день рождения Короля, 28 июля, власти традиционно просят жителей острова воздержаться от алкоголя в знак уважения к Его Величеству, однако формального запрета на продажу и употребления спиртного нет.

В дни Асанха Буча и Кхао Панса запрет на продажу алкоголя установлен законом. Торговать спиртным нельзя будет с полуночи 1 августа до конца дня 2 августа (условно – с 00:01 до 23:59 в течение двух суток).

За продажу спиртного в Таиланде в пять буддистских праздников, включая дни Асанха Буча и Кхао Панса, грозит до 6 месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Перед парламентскими выборами в мае (которые тоже сопровождаются сухим законом) полиция уточнила, что нарушением считается любое распространение спиртного и просто коллективное употребление, к примеру, в ходе вечеринки.

К августовским буддистским праздникам полиция не выпускала такого предупреждения, но расширенное толкование запрета может быть в силе и 1-2 августа.