Тайские госведомства будут закрыты 17 мая

Начальник пхукетского офиса Иммиграционного бюро Тханет Сукчай подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что 17 мая будет нерабочим днем у его ведомства, а также у прочих государственных структур. В отличие от многих сотрудников частных компаний, госслужащие в этот день работать не будут.
В связи с Королевской церемонией пахоты выходной день получат работники Департамента наземного транспорта, Земельного департамента, окружных управ и иных ведомств. Для финансовых организаций день будет рабочим, как следует из уведомления Центробанка Таланда, так что получить банковские услуги можно будет во всех отделениях тайских банков. Запрета на продажу алкоголя в данный праздник не предусмотрено.
Ежегодная Королевская церемония первой борозды является главным из официальных ритуалов, связанных с выращиванием риса в Таиланде. Местом мероприятия является площадь Санам-Луанг у Королевского Дворца в Бангкоке, где проходит ритуальная церемония посадки семян риса, на которой лично присутствует Его Величество Король. Ритуалами руководит специально назначенный монархом лорд пашни Пхрайя Рэкна.
После окончания ритуального посева участники церемонии собирают семена, посеянные лордом пашни, поскольку считается, что они приносят богатство и удачу.