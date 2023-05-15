Тайские госведомства будут закрыты 17 мая

В ближайшую среду, 17 мая, все государственные учреждения Таиланда будут закрыты в связи с Церемонией Королевской пахоты, также известной как День первой пашни и Ритуал первой борозды.

Новости Пхукета

15 Мая 2023, 01:47 PM

Ритуал первой борозды в Бангкоке в 2022 году. Фото: Royal Thai Government