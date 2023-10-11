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Тайские госведомства будут закрыты 13 октября в связи с Днем Рамы IX

Таиланд готовится почтить память Короля Пхумипона Адульядета Великого, Рамы IX, ушедшего из жизни 13 октября 2016 года. В связи с этим ближайшая пятница будет нерабочим днем для всех государственных ведомств. Закрыты будут Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и другие ведомства.

Новости Пхукета

11 Октября 2023, 03:14 PM
День Памяти Короля Пхумипона Адульядета Великого в 2022 году. Фото: PR Patong

День Памяти Короля Пхумипона Адульядета Великого в 2022 году. Фото: PR Patong

Правительство Таиланда пригласило жителей страны отдать дань уважения жизни и свершениям Короля Пхумипона Великого в пятницу, 13 октября. Объявление было сделано сегодня, 11 числа. 

Постоянный секретарь офиса премьер-министра Тирапонг Вонгсивавилат официально сообщила, что Его Величество Рама Х дал Королевское дозволение на проведение памятных мероприятий в часть своего покойного отца.

Одновременно было объявлено расписание мероприятий в Бангкоке, которые начнутся в 7:30 утра с церемонии молитвы и вручения подношения 189 буддистским монахам на площади Санам-Луанг.

В этой церемонии примут участие глава правительства Сеттха Тхависин, члены его кабмина, руководство полиции и вооруженных сил, а также другие государственные служащие первого эшелона.

В провинциях по традиции будут проходить собственные мероприятия, повторяющие программу столичных. На Пхукете утренние церемонии с участием буддистских монахов всегда проходят в здании Provincial Hall на Tha Kraeng Rd., тогда как место вечернего зажжения свечей может меняться.

В этом году первым лицом на мероприятиях на Пхукете станет Сопхон Суваннарат, новый губернатор провинции, вступивший в должность с октября. Расписание пхукетских церемоний будет озвучено PR-службой провинции в ближайшее время.

Пятница, 13 октября, будет нерабочим днем во всех государственных ведомствах (включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и другие ведомства), а также в большинстве государственных и частных компаний.

Среди прочего, будут закрыты все основные офисы банков. Получить финансовые услуги можно будет в отделениях при торговых центрах.

Закон не предусматривает запрета на продажу спиртного в День Рамы IX, который с этого года официально носит название День Наваминдра Махарат, то есть День Величайшего Девятого Короля. Однако правилом хорошего тона считается воздерживаться от злоупотребления спиртным во все Королевские праздники.

 

 

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