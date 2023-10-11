Тайские госведомства будут закрыты 13 октября в связи с Днем Рамы IX

Правительство Таиланда пригласило жителей страны отдать дань уважения жизни и свершениям Короля Пхумипона Великого в пятницу, 13 октября. Объявление было сделано сегодня, 11 числа.
Постоянный секретарь офиса премьер-министра Тирапонг Вонгсивавилат официально сообщила, что Его Величество Рама Х дал Королевское дозволение на проведение памятных мероприятий в часть своего покойного отца.
Одновременно было объявлено расписание мероприятий в Бангкоке, которые начнутся в 7:30 утра с церемонии молитвы и вручения подношения 189 буддистским монахам на площади Санам-Луанг.
В этой церемонии примут участие глава правительства Сеттха Тхависин, члены его кабмина, руководство полиции и вооруженных сил, а также другие государственные служащие первого эшелона.
В провинциях по традиции будут проходить собственные мероприятия, повторяющие программу столичных. На Пхукете утренние церемонии с участием буддистских монахов всегда проходят в здании Provincial Hall на Tha Kraeng Rd., тогда как место вечернего зажжения свечей может меняться.
В этом году первым лицом на мероприятиях на Пхукете станет Сопхон Суваннарат, новый губернатор провинции, вступивший в должность с октября. Расписание пхукетских церемоний будет озвучено PR-службой провинции в ближайшее время.
Пятница, 13 октября, будет нерабочим днем во всех государственных ведомствах (включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и другие ведомства), а также в большинстве государственных и частных компаний.
Среди прочего, будут закрыты все основные офисы банков. Получить финансовые услуги можно будет в отделениях при торговых центрах.
Закон не предусматривает запрета на продажу спиртного в День Рамы IX, который с этого года официально носит название День Наваминдра Махарат, то есть День Величайшего Девятого Короля. Однако правилом хорошего тона считается воздерживаться от злоупотребления спиртным во все Королевские праздники.