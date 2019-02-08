Тайские ГЭС прирастут солнечными панелями

Управление электрогенерации Таиланда (Egat) готовится приступить к реализации пилотного проекта по размещению на поверхности водохранилищ пяти тайских гидроэлектростанций (ГЭС) плавучих солнечные панели в качестве дополнительного источника генерации электроэнергии.

Новости Пхукета

8 Февраля 2019, 11:57 AM

ГЭС Ратчапрапха станет одной из пяти площадок для реализации первой фазы проекта. Фото: Karnjana Ayuwatanachai

Первая система солнечных панелей мощностью в 45 МВт будет размещена на водохранилище ГЭС Сириндхорн в провинции. Начало работ запланировано на апрель, а в коммерческую эксплуатацию систему планируется ввести в следующем году. Cледом панели разместят на ГЭС Сринакарин, Ратчапрапха, Пхумипон и Убонратана. Если проект окажется успешным, Egat намерена продолжить реализацию инициативы на других водохранилищах и довести суммарную мощность панелей до 1 тыс. МВт.

Солнечные панели должны сократить время простоя мощностей, когда ГЭС не вырабатывают электроэнергию (к примеру, когда вода нужна для ирригации).

В случае успеха первой фазы проекта его дальнейшая реализация продолжится в формате частно-государственного партнерства.