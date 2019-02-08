Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Тайские ГЭС прирастут солнечными панелями

Управление электрогенерации Таиланда (Egat) готовится приступить к реализации пилотного проекта по размещению на поверхности водохранилищ пяти тайских гидроэлектростанций (ГЭС) плавучих солнечные панели в качестве дополнительного источника генерации электроэнергии.

Новости Пхукета

8 Февраля 2019, 11:57 AM
ГЭС Ратчапрапха станет одной из пяти площадок для реализации первой фазы проекта. Фото: Karnjana Ayuwatanachai 

ГЭС Ратчапрапха станет одной из пяти площадок для реализации первой фазы проекта. Фото: Karnjana Ayuwatanachai 

Первая система солнечных панелей мощностью в 45 МВт будет размещена на водохранилище ГЭС Сириндхорн в провинции. Начало работ запланировано на апрель, а в коммерческую эксплуатацию систему планируется ввести в следующем году. Cледом панели разместят на ГЭС Сринакарин, Ратчапрапха, Пхумипон и Убонратана. Если проект окажется успешным, Egat намерена продолжить реализацию инициативы на других водохранилищах и довести суммарную мощность панелей до 1 тыс. МВт.

Солнечные панели должны сократить время простоя мощностей, когда ГЭС не вырабатывают электроэнергию (к примеру, когда вода нужна для ирригации).

В случае успеха первой фазы проекта его дальнейшая реализация продолжится в формате частно-государственного партнерства.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Спидбот затонул у острова Самет, пострадали два туриста
Тайский колледж требуют наказать за пиво на встрече выпускников
Полиция Таиланда задержала мать по делу о заказном убийстве сына
Огонь уничтожил деревню морских цыган на островах Сурин
Три дня коронации Рамы Х будут выходными в Таиланде
Таиланд планирует ввести электронные визы по прибытию с 14 февраля
Таиланд слегка ухудшил позицию в рейтинге восприятия коррупции
Тайская певица извинилась за футболку со свастикой
Всеобщие выборы в Таиланде назначены на 24 марта
Дату выборов в Таиланде утвердят в течение пяти дней
Таиланд готовится перейти на балльную систему штрафов за нарушения ПДД
Королевскую кобру поймали голыми руками в Ао-Нанге
Настя Рыбка покидает Таиланд
Внедрение электронных водительских прав в Таиланде займет не менее полугода
Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку к условному сроку

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Express Carpet and Decor
777 Beach Condo
Laguna Phuket Marathon 2019

 