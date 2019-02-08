Тайские ГЭС прирастут солнечными панелями

Первая система солнечных панелей мощностью в 45 МВт будет размещена на водохранилище ГЭС Сириндхорн в провинции. Начало работ запланировано на апрель, а в коммерческую эксплуатацию систему планируется ввести в следующем году. Cледом панели разместят на ГЭС Сринакарин, Ратчапрапха, Пхумипон и Убонратана. Если проект окажется успешным, Egat намерена продолжить реализацию инициативы на других водохранилищах и довести суммарную мощность панелей до 1 тыс. МВт.
Солнечные панели должны сократить время простоя мощностей, когда ГЭС не вырабатывают электроэнергию (к примеру, когда вода нужна для ирригации).
В случае успеха первой фазы проекта его дальнейшая реализация продолжится в формате частно-государственного партнерства.