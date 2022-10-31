Тайские эксперты зафиксировали удвоение рекреационного употребления марихуаны

Объемы рекреационного употребления марихуаны молодежью удвоились после того, как страна в июне 2022 года исключила это растение и его производные из списка наркотических веществ. К соответствующему выводу пришли специалисты Центра изучения зависимостей (CADS). Под молодежью в центре понимают лиц в возрасте до 20 лет, которым закон в принципе запрещает продавать любые продукты с марихуаной, даже доступные в любом 7-Eleven прохладительные напитки, не содержащие или почти не содержащие тетрагидроканнабинола, одного из основных каннабиоидов, отвечающего за психоактивные эффекты конопли.

Новости Пхукета

31 Октября 2022, 02:55 PM

Реклама чая с коноплей на вывеске кафе в Сумут-Пракане. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Рост рекреационного употребления марихуаны вызвал опасения у критиков государственной политики в отношении марихуаны, пишет Bangkok Post. В частности, эта группа, включающая как медиков, так и просто общественных и политических деятелей, опасается, что употребление марихуаны грозит опасными последствиями для молодых людей, включая вред для их психического и физического здоровья.

Как отмечают критики, это особенно актуально на фоне «не куда не приведших» усилий по принятию отдельного Закона о каннабисе и конопле. Законопроект был внесен в парламент летом, но уже в сентябре оппозиция заблокировала его принятие и отправила документ на доработку, новостей о ходе которой пока что нет. При этом уже в марте следующего года срок полномочий нынешнего состава законодателей истечет, и страна будет формировать новую нижнюю палату и сенат.

Директор CADS Ратсамон Калаясири отмечает, что рост рекреационного употребления марихуаны молодыми тайцами подчеркивает необходимость пристально следить за эффектами политики государства по декриминализации ряда ранее запрещенных веществ (годом ранее в стране был легализован кратом).

По ее словам, данные, подобные собранным CADS, имеет смысл доносить до законотворцев, работающих над соответствующим законопроектом. При этом сами данные в публикации Bangkok Post не приводятся, равно как нет в тексте и информации о том, как специалисты CADS изучали потребление марихуаны молодыми, которые осведомлены, что употреблять ее им нельзя.

«Применение каннабиса для целей, отличных от медицинских или научно-исследовательских, представляет собой чувствительный вопрос. И по этой причине необходимо наличие хорошей системы для контроля за доступом к этому растению», – говорит госпожа Калаясири.

Преподаватель Мухаммад Фахми Талиб с медицинского факультета Университета Принца Сонгкхла, отмечает, что в последнее время был зафиксирован рост обращений пациентов в медучреждения в связи с употреблением каннабиса. Одновременно от добавляет, что с отрицательным влиянием конопли по-прежнему можно справляться.

По словам специалиста, пациенты с негативными психологическими побочными эффектами от употребления конопли до декриминализации составяли 3% от общего числа обращений в отделения неотложной помощи (ER), но в этом году показатель вырос до 17%.

«Партия Bhumjaithai продвигала коноплю в качестве коммерческой сельхозкультуры перед ее легализацией, а теперь каннабис привлекает туристов. Тайцы должны быть осведомлены о негативном эффекте [данной политики]», – говорит эксперт.

Отдельные опасения есть у старшего аналитика Управления по контролю за оборотом наркотиков (ONCB) Патчарин Кханкхам. Она говорит, что конопля местного производства, качество которой не соответствует стандартам для производства медицинской продукции, может направляться на черный рынок для удовлетворения спроса со стороны людей, употребляющих каннабис в рекреационных целях. При этом, по ее словам, не соответствуют указанным стандартам 95% всей выращиваемой в Таиланде конопли.

В свою очередь, специалист по детской и подростковой психиатрии Чарийя Пхудитчиннапхат из Siriraj Hospital указывает на необходимость контроля за тем, чтобы производители продуктов питания и напитков с коноплей точно указывали содержание психоактивных ингредиентов в своей продукции. По ее словам, это поможет защитить потребителей от злоупотребления.

«Недавно в Siriraj Hospital были доставлены три человека после употребления печенья, в котором содержание тетрагидроканнабинола было выше уровня, разрешенного тайскими законами», – указывает она.

И в это утверждение верится без труда.