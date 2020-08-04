Тайские чиновники сыграли в футбол со сборной профи

В прошлую субботу, 1 августа, соскучившиеся по футболу тайские болельщики имели возможность посетить первый с марта матч и увидеть в деле футболистов высшего дивизиона Thai League 1.

Новости Пхукета

4 Августа 2020, 10:50 AM

Фото: Bangkok Post

На поле стадиона провинции Районг вышли сборная профессиональных игроков Star Riders и команда, собранная из представителей органов власти во главе с министром туризма и спорта Пхипхатом Ратчакитпракарном. Целью матча было повысить уверенность граждан в безопасности отдыха в Районге, где в июле произошел резонансный инцидент с зараженным коронавирусом египетским военным, покинувшим карантин.

Товарищеская встреча завершилась победой профессионалов со счетом 5:3. В составе Star Riders дублями отличились Варинтхон Паньяхакарн и Данай Джаруджинда, еще один гол забил Прабпакон Суваннабанг. У чиновников по голу забили Чарнвит Пхаладживин, Чот Трачу и Канават Чантралаван.

Матч проходил в присутствии зрителей, что позволило опробовать протоколы безопасности для будущих спортивных событий. После игры министр Ратчакитпракарн заявил, что будет ходатайствовать о том, чтобы после старта Чемпионата Таиланда (ожидается 12 сентября) матчи также проходили со зрителями.

«Это была хорошая проверка и первый матч в преддверии возобновления других спортивных соревнований в стране», – заявил министр.

«Что касается Чемпионата Таиланда, который возобновится в сентябре, то на матчах также могут быть зрители, если не произойдет роста числа случае COVID-19», – отметил он.

Глава Спортивного управления Таиланда (SAT) Гонсак Йодмани добавил, что, по его мнению, Центр по администрированию в условиях COVID-19 должен быть доволен тем, как была организована товарищеская встреча в Бангкоке.

Отметим, что днем ранее в Бангкоке проходило еще одно важное спортивное событие – первый после долгого перерыва ивент бойцовского промоушена ONE Championship с участием ряда топовых тайских бойцов. На этом мероприятии трибуны были пустыми.