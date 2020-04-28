Тайские авиакомпании готовятся вернуться к полетам внутри страны с 1 мая

Тайские авиакомпании готовятся возобновить полеты внутри страны, хотя для рейсов из-за рубежа аэропорты останутся закрытыми до июня. Оптимистичный сценарий предполагает, что внутренние рейсы будут возобновлены уже в ближайшую пятницу, 1 мая. Во всяком случае на момент сдачи этого номера в печать Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) не объявляло о пересмотре соответствующих планов, хотя имело все возможности это сделать одновременно с заявлением о продлении запрета на прием рейсов из-за рубежа.

Новости Пхукета

28 Апреля 2020, 11:15 AM

Аэропорт Пхукета использовал временную передышку для необходимых технических работ. Фото: Airports of Thailand

Первыми возобновить полеты намерены лоукостеры Nok Air и AirAsia. На момент подготовки статьи Nok Air анонсировала один ежедневный рейс из столицы на Пхукет и обратно. Вылет из аэропорта Don Mueang – в 11:25 утра, посадка на Пхукете – в 12:45. Вылет с Пхукета – в 12:20, посадка в Бангкоке – в 14:40. Маршрут будет обслуживать лайнер Boeing 737-800.

AirAsia планирует начать с четырех рейсов в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Don Mueang – в 7:35 утра, посадка на Пхукете – в 9:00. Вылет с Пхукета – в 9:30 утра, посадка в столице – в 10:55.

Стоимость билетов на рейс с Пхукета в Бангкок у обоих авиакомпаний начинается примерно от 1,5 тыс. бат.

В службе работы с клиентами Nok Air корреспондента The Phuket News и «Новостей Пхукета» заверили, что авиакомпания планирует осуществлять перелеты по маршруту Пхукет – Бангкок независимо от того, снимет ли губернатор острова запрет на перемещение между районами. Вопрос с поездкой в аэропорт пассажиру придется решать самому.

«Клиенту нужно самому разобраться, что делать с распоряжением губернатора Пхукета. Мы не можем сказать, как поступить конкретному пассажиру, поскольку ограничения в каждой провинции разные. Наш персонал будет дежурить на стойках регистрации в международном аэропорту Пхукета с момента возобновления авиаперевозок. Также пассажиры могут самостоятельно пройти онлайн-регистрацию на сайте», – заявили в авиакомпании.

Получить комментарий от AirAsia оказалось сложнее. Офис авиакомпании в пхукетском аэропорту оказался закрыт, а запросы в колл-центр по телефону 02-515-9999 перенаправлялись чат-боту AVA, который не смог ничего сказать о возобновлении рейсов по маршруту Пхукет – Бангкок.

При этом генеральный директор AirAsia Thailand Сантисук Клонгчайя на прошлой неделе указывал, что решение о возобновлении работы на внутренних маршрутах было принято после консультаций с СААТ, то есть фактически одобрено регулятором в сфере гражданской авиации.

«После тщательного мониторинга ситуацией с развитием пандемии и ослабления государственного контроля AirAsia приняла решение возобновить с 1 мая 2020 года работу на домашних маршрутах и предоставление услуг клиентам, которым необходимо совершить поездки личного или рабочего характера», – говорил господин Клонгчайя.

Также гендиректор AirAsia Thailand озвучил и согласованный с СААТ список мер, которые будут приниматься для обеспечения безопасности пассажиров и персонала авиакомпании. Данный список был согласован с СААТ и включает социальное дистанцирование на борту (посадку «через пустое кресло»), cоциальное дистанцирование в аэропорту и в автобусах; обязательное ношение масок всеми пассажирами от регистрации на рейс до получения багажа в аэропорте прибытия; полный запрет на потребление пищи и напитков на борту; проверку состояния здоровья пассажиров в аэропортах; лимит на ручную кладь для упрощения рассадки пассажиров (одна единица ручной клади для размещения под креслом массой до 5 кг габаритами 40 на 30 на 10 см и бесплатный багаж в грузовом отсеке массой до 7 кг). Также пассажирам настоятельно рекомендовано самостоятельно регистрироваться на рейсы онлайн или через терминалы самообслуживания.

Бортовой и наземный персонал будет регулярно проходить проверку здоровья. Также во время работы сотрудникам AirAsia предписано постоянно носить маски, перчатки и очки. В самолетах и автобусах, а также на стойках регистрации и информации будет регулярно проводиться дезинфекция, в самолетах установят специальные фильтры для очистки воздуха.

Возобновление воздушного сообщения внутри Таиланда может быть первым шагом по смягчению многочисленных запретов и ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом, как неоднократно подчеркивал глава тайского правительства Прают Чан-Оча, все подобные меры должен в первую очередь оцениваться с точки зрения влияния на эпидемиологическую обстановку.

«Больше всего мы беспокоимся о здоровье людей. Именно это будет определять, что можно будет сделать, а что нельзя», – отмечал генерал Чан-Оча в общения с прессой в прошлую пятницу.

«Правительство всегда держало и держит в уме два соображения. Приоритетная задача – защита здоровья людей, вторая по важности – поддержание функционирования экономики», – прямо указывал премьер-министр.

В понедельник, 27 апреля, соответствующая расстановка приоритетов была формализована в виде продления действия Декрета о чрезвычайной ситуации на весь май.

Как пояснил затем официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA), продление действия декрета означает, что в силе остаются и комендантский час с 22:00 до 4:00, и запрет на массовые собрания людей, и ограничения на перемещение между провинциями. При этом именно последнее мешает многим россиянам покинуть Пхукет: большинство вывозных рейсов осуществляются из Бангкока, но ни автобусов до столицы, ни самолетов нет с первой половины апреля. Выезд за пределы остров на личном транспорте возможен лишь при наличии разрешения от властей провинции.