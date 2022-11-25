Тайская тюрьма объявила награду за сбежавшего заключенного

Заключенный Динчантхык совершил побег не из самой тюрьмы, а из больницы округа Пхон, куда был доставлен для оказания медицинской помощи в связи с не указанной жалобой на здоровье. Как сообщает Bangkok Post, мужчина сбежал примерно в 4:00 утра.
Обстоятельства побега неизвестны. О самом господине Динчантхыке сообщается лишь то, что он был заключен в тюрьму за наркотики. Продолжительность срока не указана.
Шеф полиции округа Пхон полковник Тханомсит Вонгвичарн заявил, что на поиски заключенного уже направлены сотрудники правоохранительных органов. Офицер добавил, что тот, вероятно, не мог далеко убежать, потому что был в ножных кандалах. Впрочем, скрыться из самой больницы, где его должны были охранять, Бандит Динчантхык все же сумел.
Лиц, располагающих информацией, которая может помочь в аресте сбежавшего, просят связаться с тюрьмой Кхон-Кэна. Исправительное учреждение указало свои телефоны в публикации на Facebook, в которой обещала награду.