Тайская тюрьма объявила награду за сбежавшего заключенного

Окружная тюрьма Пхона в исанской провинции Кхон-Кэн объявила награду в 30 тыс. бат за информацию, которая приведет к поимке заключенного по имени Бандит Динчантхык, сбежавшего сегодня утром (25 ноября).

Новости Пхукета

25 Ноября 2022, 04:33 PM

Заключенный по имени Бандит Динчантхык сбежал из тюрьмы в Исане. Фото: Phon District Prison / Bangkok Post