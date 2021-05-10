Тайская полиция тестирует новую униформу

Королевская полиция Таиланда планирует обновить базовую униформу, носимую сотрудниками в большинстве случаев выполнения служебных обязанностей. Новый комплект должен быть более удобным для проведения оперативных мероприятий, таких как патрулирование, а также преследование и задержание подозреваемых.

Новости Пхукета

11 Мая 2021, 09:00 AM

Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, прототип новой униформы сейчас тестируется сотрудниками ряда полицейских участков.

При этом распространено мнение, что в этот раз замена основной формы все же состоится. Ранее это на временной основе удавалось лишь отдельным подразделениям (к примеру, туристической полиции на курортах). Однако сейчас инициативу поддерживает сам глава полиции генерал Суват Джангйодсук, а непосредственным куратором проекта выступает заместитель начальника полиции Бангкока генерал-майор Сомпрасонг Йентхуам.

Также создана специальная комиссия, собирающая отзывы и мнения полицейских и общественности. Новая форма, в первую очередь, должна быть удобна для целей патрулирования.

«Комиссия примет окончательное решение после десятидневного тестового периода и передаст данный вопрос главе полиции», – заявил генерал Йентхуам.

Тестовый период должен закончиться 13 мая. Непосредственно тестированием униформы занимаются 30 сотрудников бангкокской полиции, которые носят новые комплекты на службе.

При этом генерал Йентхуам подчеркнул, что переодевание полицейских не потребует дополнительных средств. Процесс будет осуществлен в рамках ежегодного обновления фонда материальных средств.

Стоимость одного комплекта оценивается в 2 тыс. бат. Полицейские будут получать по одному набору в год. В него входят рубашка со вставкой из легкого дышащего материала, легкая кепка в стиле бейсболки, тактические штаны с эластичным поясом и большим числом карманов и специальная обувь, разработанная для удобного бега. Металлические нашивки на форме будут заменены тканевыми.

Генерал Йентхуам отметил, что при разработке новой униформы изучались комплекты, используемые полицией в других странах.

«Но самое важное – это мнение самих полицейских. Будет ли новая форма своим видом транслировать ощущение власти, еще предстоит увидеть. Но замена еще не финализирована, и все можно изменить», – добавил офицер.

Профессор криминологии подполковник Крисанапхонг Путхакун приветствовал идею модернизации полицейской униформы и подчеркнул три ключевых момента: форма должна быть удобной для оперативных действий, ее стоимость должна быть разумной, а покрой и материалы должны учитывать тайский климат.

«Она также должна быть одобрена обществом и самими полицейскими. Хотя то, как сотрудники исполняют обязанности и обращаются с людьми, более важно, чем то, во что они одеты. Смена униформы будет бесполезна, если полицейские не улучшат свое поведение», – добавил профессор.