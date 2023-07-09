Тайская полиция предложила награду за наводки на стритрейсеров

Королевская полиция Таиланда пообещала платить гражданам за информацию об уличных гонщиках в рамках нового этапа кампании по борьбе с ночными заездами по дорогам общего пользования. Озвученный размер премии – по 3000 бат за наводку, которая приведет к аресту и привлечению к ответственности нарушителя. Самим стритрейсерам грозит до 3 месяцев тюрьмы и от 5 до 10 тыс. бат штрафа, также карается сбор и приготовление к гонкам и подготовка техники к ним. В частности, предусмотрены санкции для мастерских. Самое же серьезное наказание – за организацию и рекламу уличных заездов.

Новости Пхукета

Сообщение о премиях за информацию о стритрейсерах было опубликовано Королевской полицией Таиланда в Facebook в пятницу, 7 июля. В этот день на Пхукете проходила пресс-конференция, на которой местные правоохранители отчитывались о трехдневных рейдах против несовершеннолетних мотогонщиков, а также демонстрировали изъятые мотоциклы и отдельно – кустарные прямоточные глушители.

На следующий день публикацию с предложением награды распространили на своих страницах отдельные полицейские участки Пхукета, включая центральный участок всей провинции, участок Чалонга и участок Кату.

На странице участка Патонга сообщения пока не появилось, хотя власти неоднократно говорили о проблеме неадекватного поведения иностранных мотоциклистах на дорогах этого города. Промолчал и участок Пхукет-Тауна, хотя именно в его зону ответственности входит Сапан-Хин, известное все место вечерних встреч подростков на мотоциклах.

В публикации Королевской полиции Таиланда поясняется, что информацию о стритрейсерах можно передать на единый номер экстренной связи 191, через колл-центр 1599 и через Центр социальных медиа Королевской полиции Таиланда – www.facebook.com/SocialMediaRoyalThaiPolice.

«В случае, если ваша информация приведет к аресту и привлечению к ответственности уличных гонщиков, вы получите награду в размере 3 тыс. бат за каждый случай», – пообещала полиция.

Публикация сопровождается постером, в котором объявляется о начале кампании по борьбе с уличными гонщиками и приводится наказание для нарушителей порядка на дорогах. На постере указана дата – 7 июля 2023 года.

Наказание за стритрейсинг: