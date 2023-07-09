Тайская полиция предложила награду за наводки на стритрейсеров

Сообщение о премиях за информацию о стритрейсерах было опубликовано Королевской полицией Таиланда в Facebook в пятницу, 7 июля. В этот день на Пхукете проходила пресс-конференция, на которой местные правоохранители отчитывались о трехдневных рейдах против несовершеннолетних мотогонщиков, а также демонстрировали изъятые мотоциклы и отдельно – кустарные прямоточные глушители.
На следующий день публикацию с предложением награды распространили на своих страницах отдельные полицейские участки Пхукета, включая центральный участок всей провинции, участок Чалонга и участок Кату.
На странице участка Патонга сообщения пока не появилось, хотя власти неоднократно говорили о проблеме неадекватного поведения иностранных мотоциклистах на дорогах этого города. Промолчал и участок Пхукет-Тауна, хотя именно в его зону ответственности входит Сапан-Хин, известное все место вечерних встреч подростков на мотоциклах.
В публикации Королевской полиции Таиланда поясняется, что информацию о стритрейсерах можно передать на единый номер экстренной связи 191, через колл-центр 1599 и через Центр социальных медиа Королевской полиции Таиланда – www.facebook.com/SocialMediaRoyalThaiPolice.
«В случае, если ваша информация приведет к аресту и привлечению к ответственности уличных гонщиков, вы получите награду в размере 3 тыс. бат за каждый случай», – пообещала полиция.
Публикация сопровождается постером, в котором объявляется о начале кампании по борьбе с уличными гонщиками и приводится наказание для нарушителей порядка на дорогах. На постере указана дата – 7 июля 2023 года.
Наказание за стритрейсинг:
- Наказание непосредственно за участие в уличных гонках – до 3 месяцев тюрьмы и/или от 5 до 10 тыс. бат штрафа.
- Наказание за приготовление к гонкам (включая подготовку техники) и сбор для участия в них в количестве от пяти единиц техники, но без участия в самих соревнованиях – две трети от наказания за участие.
- Наказание для мастерской за подготовку техники к участию в гонках (при доказанном использовании ее в таких целях) – две трети от наказания за участие.
- Наказание за организацию уличных гонок, рекламу подобных мероприятий и вовлечение в них людей – до 6 месяцев тюрьмы и/или от 10 до 20 тыс. бат штрафа.