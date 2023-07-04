Тайская полиция объявила новую кампанию против мотоциклистов без шлемов

Королевская полиция Таиланда объявила о старте новой кампании за 100-процентное ношение шлемов мотоциклистами и их пассажирами. Реализация инициативы началась 1 июля, хотя на Пхукете пока не сообщалось о каких прицельных рейдах или другой активной полевой работе.

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Статистика по смертности и травмам в ДТП на Пхукете в 2023 году. Фото: ThaiRSC

«Начиная с сегодняшнего дня, 1 июля! Строгая дисциплина на дорогах обязательна. Всегда надевайте шлем, когда садитесь за руль мотоцикла или садитесь на мотоцикл пассажиром. Это нужно для вашей безопасности на дороге», – заявила Королевская полиция Таиланда, анонсируя старт нового раунда кампании «Шлемы 100%».

«Статистика дорожных аварий из базы данных о ДТП, которую ведет Королевская полиция Таиланда, показывает, что среди лиц без шлемов смертность однозначно выше, чем среди тех, кто ездит в них. В связи с этим мы просим всех участников дорожного движения думать о безопасности», – добавила полиция

Правоохранительные органы напомнили, что ответственность за езду без шлемов была недавно ужесточена одновременно с наказанием за другие нарушения, которые напрямую связаны со смертностью на дорогах и тяжелыми травмами. Нарушителю сейчас грозит до 2000 бат штрафа из вычет одного балла по действующей с января новой балльной системе.

На Пхукете пока не сообщалось о каких-либо прицельных рейдах или другой активной полевой работе. Об объявленной кампании не говорится даже в публикации PR Phuket, посвященной прошедшему 3 июля заседанию провинциального комитета по дорожной безопасности, после которого был отдельно заслушан доклад полиции об аварийности и мерах по ее снижению. Ношение шлемов мотоциклистами было включено в общий перечень необходимых мер, но особо этот пункт в тексте PR Phuket не выделяется.

Полиция Пхукета в своем докладе 3 июля привела следующие пункты, которым должно быть уделено внимание со стороны властей и организаций, занимающихся дорожной безопасностью:

Ношение шлемов на мотоциклах;

Использование ремней безопасности в автомобилях;

Соблюдение скоростного режима;

Вождение только в трезвом виде;

Предоставление приоритетного права пешеходу на переходе;

Предоставление приоритетного права автомобилям скорой помощи и экстренных служб.

Полиция отметила, что при текущем развитии ситуации число случаев гибели людей в ДТП на Пхукете может по итогам 2023 года превысить 200 человек. Согласно данным Комитета по дорожной безопасности в Таиланде (ThaiRSC), за период с 1 января по 3 июля в авариях на Пхукете погибли 82 человека, потребовавшие госпитализации травмы получили более 11,2 тыс. На водителей и пассажиров мотоциклов из этого числа приходится почти 90%.