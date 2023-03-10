Тайская полиция набирает волонтеров на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета объявила набор иностранных волонтеров. Соответствующая информация была размещена на Facebook-странице ведомства вечером 8 марта, крайний срок подачи заявлений – 12 марта. Также полиции нужны и тайские волонтеры.

Новости Пхукета

Базовые требования к волонтерам туристической полиции за последние годы не изменились:

Возраст от 20 лет;

Активное участие в жизни местного сообщества, положительные отзывы;

Готовность работать на благо Пхукета;

Отсутствие криминального прошлого;

Легальное пребывание в Таиланде;

Наличие навыков для решения волонтерских задач.

Знание тайского не является критически важным критерием, но обязательны хотя бы минимальные языковые навыки для общения как с сотрудниками полиции, так и с зарубежными туристами, с которым придется работать.

Подать заявление можно в ближайшем отделении туристической полиции. Пхукетский штаб Tourist Police находится на Yaowarat Rd. между Mueang Phuket District Office и Vachira Phuket Hospital.

Форма заявления доступна по ссылке https://drive.google.com/file/d/1BJRAtS1GKteoywdo82kspNuEmi7ntmQV/view. К заявлению необходимо копию паспорта, подтверждение адреса проживания в Таиланде и две 2-дюймовых фотографии.