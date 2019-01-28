Тайская певица извинилась за футболку со свастикой

Участница поп-группы BNK48 Пичаяпа «Намсай» Натха принесла извинения за появление на телевидении в футболке с нацисткой символикой.

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Скандал вокруг участницы популярного музыкального коллектива BNK48 разгорелся в минувшие выходные, после того как Пичаяпа Натха надела на выступление футболку, оформленную в виду флага Третьего рейха со свастикой в центре.

Передача транслировалась в пятницу, 25 января, а уже на следующий день заместитель главы дипломатической миссии Израиля в Бангкоке Смадар Шапира опубликовала в соцсетях возмущенный пост, в котором заявил, что «демонстрация нацистской символики участницей группы ударила по чувствам миллионов людей по всему миру, чьи родственники погибли от рук нацистов».

Впрочем, конфликт удалось оперативно урегулировать. На концерте 26 января Намсай извинилась за необдуманный поступок и в слезах попросила прощения. Также 19 летняя девушка опубликовала пост с извинениями в Facebook, а потом нанесла визит в израильское посольство. Встреча состоялась в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января.

По словам госпожи Шапира, посол Мейр Шломо «понимает, что действия Намсай проистекали из-за недостатка знаний».

Отметим, что тайская молодежь действительно слабо осведомлена о Второй мировой войне, гитлеровской Германии и Холокосте. Адольфа Гитлера молодые люди могут находить «забавным персонажем», а форму SS – «прикольной» и подходящей для карнавала, как было на костюмированном школьном параде в Чианг-Мае в 2012 году. Тогда СМИ писали, что возмущение наблюдавших за процессией иностранцев поставило в тупик не только школьников, но и их педагогов.

Ситуацию со свастикой, возможно, усугубляет и тот факт, что выбранный нацистами символ имеет индуистско-буддистское происхождение и до сих пор используется в Азии в оригинальном значении. Во многих храмах Таиланда и других стран региона можно увидеть изображения свастики, которые к нацистской идеологии никакого отношения не имеют. Футболка певицы Намсай, впрочем, явно не из этой серии.