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Тайская пассажирка водителя-экспата погибла в ДТП на Пхукете

Автомобиль под управлением экспата из Бельгии врезался в мачту электропередач на пхукетском шоссе. Водитель выжил, но его 54-летняя пассажирка (гражданка Таиланда) погибла.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Февраля 2022, 04:15 PM
Женщина погибла в ДПТ на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Женщина погибла в ДПТ на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. поступило в полицейский участок Таланга около 1:30 ночи понедельника, 14 февраля. Вызов принял капитан Сомнык Кэупет.

Прибыв на место события (у окружной управы Таланга), полицейские и спасатели обнаружили серьезно поврежденный автомобиль Toyota Yaris с номерными знаками исанской провинции Каласин. В результате аварии машина практически полностью лишилась передней части кузова.

Находившаяся на переднем пассажирском сидении 54-летняя Супапорн Суричай скончалась на месте. Водитель – 53-летний экспат из Бельгии Мишель Гайе выжил. Он рассказал полицейским, что возвращался на Пхукет с острова Ланта и на финальном отрезке пути потерял контроль над машиной на мокрой дороге.

Расследование аварии пока не завершено, обвинений водителю не предъявлено. При этом капитан Кэупет подчеркнул, что бельгийца проверят на содержание алкоголя в крови, чтобы расследование «осуществлялось в соответствии с законом».

 

 

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