Тайская Milli выступила на Coachella и спровоцировала рост покупок манго c клейким рисом

Данупха «Милли» Кханатхиракун стала второй тайской исполнительницей, которой выпал шанс выступить на известном музыкальном фестивале Coachella Valley Music and Arts Festival в Калифорнии. И 19-летняя исполнительница хип хопа этим шансом воспользовалась на все 100%.

Новости Пхукета

20 Апреля 2022, 08:00 AM

Милли на фестивале Coachella. Фото: Coachella 2022 / Bangkok Post

После сета, который девушка закончила тем, что съела порцию манго с клейким рисом прямо на сцене, в тайском сегменте Twitter взлетели хэштеги #khanonieomamuang и #MILLILiveatCoachella, последний из которых быстро перевалил за 1 млн использований. Следом про Milli и написали самые разные СМИ, включая Thai PBS и Bangkok Post. А политик Пита Лимджаронрат после выступления назвал исполнительницу главной надеждой Таиланда на «мягкую силу».

Как указывает Bangkok Post, кроме Милли, организаторы Coachella пригласили еще семь азиатских музыкантов – звезд кей-попа Си-Эла и Джексона Ванга из GOT7, Хикару Утаду из Японии, Биби из Южной Кореи, индонезийцев Ники, Rich Brian и Уоррена Хую. Впрочем, едва ли они произвели у себя на родине такой фурор, как тайская артистка.

Thai PBS утверждает, что Милли стала первой представительницей Таиланда на Coachella, но Bangkok Post указывает, что это не так. Первой на легендарную калифорнийскую сцену поднялась в 2019 году Лалиса Манобан, которую сейчас можно смело называть суперзвездой регионального масштаба.

19-летняя Милли вышла к публике в красном костюме средней степени откровенности и исполнила перед новой аудиторией свои проверенные хиты, такие как Mirror Mirror и Sud Pang. В выступлении была и изрядная доля всем известных избитых клише о Таиланде (как, к примеру, строчка про «пинг понг без рук»), и отсылки, которые поймут только тайцы (как текст про закупку неоправданно дорогих уличных фонарей в Самут-Пракане). Под конец выступления на сцене появилась уже упомянутая миска с манго с клейким рисом, и Мили спросила толпу, кто хочет попробовать десерт. Сложно сказать, насколько девушка заинтриговала заграничную публику, но тайцы шутку оценили.

В биографии Милли из Бангкока есть заочный конфликт с генералом Праютом Чан-Очой, которого она раскритиковала за принимаемые в стране меры по борьбе с коронавирусом. Однако в отношении клейкого риса как десерта и инструмента «мягкой силы» они, видимо, единодушны. После выступления МС в Калифорнии глава правительства заявил, что входящий в Министерство культуры Комитет по культурному наследию может предложить ЮНЕСКО включить этот десерт (кхао ньеу мамуанг) в список тайского культурного наследия.

«Таиланду важно использовать свою «мягкую силу». У нас есть множество ресурсов, которые мы можем продвигать на международной сцене», – заявил генерал Чан-Оча.

О планах ухватиться за тренд заявило и Министерство торговли в лице советника министра Малики Бунмитракун, заявившей, что глава ведомства Джурин Лаксанависит восхищен соотечественницей и готов поддержать экспорт фруктов и развитие «мягкой силы». Впрочем, один из колумнистов столичной прессы резонно указал, что в речи представительницы министерства много раз был употреблен термин «мягкая сила», однако конкретики озвучено не было.

Сама Милли после фестиваля заявила, что не может поверить в то, что она вызвала у своих соотечественников такую бурю эмоций, и попросила продавцов кхао ньеу мамуанг не поднимать цены на десерт, который готовят. Впрочем, тайские торговцы уже знают, что делать, после случая с Лисой Манобан, которая в одном из интервью призналась в любви к лук-чинам из родной провинции Бурирам и вызывала взрывной рост продаж этого нехитрого снека.

Президент Ассоциации выращивающих манго фермеров провинции Чачонгсао Маноп Кэувонгнукун в беседе с Bangkok Post порадовался дополнительному PR и выразил надежду, что выступление Милли подстегнет интерес к тайским фруктам за рубежом. При этом он отметил, что цены на сорт манго нам док май уже выросли с 20-40 бат за кг до 110 бат за кг.

«Ажиотаж вокруг манго с клейким рисом поможет подстегнуть спрос, а значит и цены», – заявил он.

Продавец традиционного тайского десерта из провинции Чианг-Май по имени Крайсон Чансана заявил Bangkok Post, что продажи кхао ньеу мамуанг выросли у него в полтора раза после шоу Милли.

Сервис доставки Line Man отмечает, что число заказов манго с клейким риса увеличилось в 3,5 раза в течение 24 часов после выступления Милли на сцене Coachella. Больше всего заказов сделали в центральных округах провинций Чианг-Май и Нонтхабури, а также в столичном районе Суан-Луанг. Впрочем, генеральный директор Line Man Wongnai Co Экс Сэджао указывает, что причин тому три: Милли, промо-акции на манго с клейкими рисом в разных сервисах доставки и увеличение предложения в связи с сезоном урожая.